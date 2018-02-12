2TEST представил новое решение для тестирования NB-IoT

2TEST объявила о выходе обновленного сканирующего приемника IBflex — теперь с функционалом тестирования сетей узкополосного интернета вещей NB-IoT.

NB-IoT представляет собой LPWA технологию передачи телеметрических данных с датчиков, приборов учета и других устройств интернета вещей на большие расстояния, оперирующую на новых или существующих LTE-сетях, включая малые соты. Новый сканирующий приемник IBflex дополнен функционалом измерений NB-IoT, обеспечивая точное тестирование покрытия и надежности сети, что имеет решающее значение для ее развертывания и последующей оптимизации.

Несмотря на то, что сети NB-IoT могут использовать существующую инфраструктуру LTE, узкополосный IoT — новый беспроводной интерфейс, обеспечивающий большее покрытие в обмен на более низкие скорости передачи данных. Стандарт NB-IoT открывает для операторов новые возможности увеличения доходов и экономии эксплуатационных издержек по сравнению с действующими стандартами мобильной связи.

Измерительные приемники IBflex обеспечивают высокую надежность показателей производительности сети NB-IoT благодаря измерению сигналов во всех трех режимах работы: In-Band, Guard Band и Stand Alone.

В то время как сети LTE обычно развертывают с целью увеличения пропускной способности, сети NB-IoT — для расширения зоны покрытия: в том числе, внутри помещений, под землей и удаленных районах. Так мобильные операторы могут использовать малые соты NB-IoT в целях обеспечения требуемого покрытия для систем промышленной автоматизации, телемедицины, мониторинга городской инфраструктуры, удаленного управления энергопотреблением и других. Разработанные для измерений и оптимизации покрытия NB-IoT как внутри помещений, так и снаружи — новые сканеры IBflex помогают удовлетворить требования, предъявляемые к производительности сети для множества критически важных промышленных и корпоративных приложений.

Сканирующие приемники PCTEL IBflex также одновременно осуществляют традиционные измерения параметров LTE-сети наряду с тестированием NB-IoT и других новых стандартов связи как LTE-M и MulteFire.