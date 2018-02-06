Qrator Labs: протокол QUIC уязвим перед DDoS-атаками

Qrator Labs сообщила об угрозе, связанной с DDoS-атаками на протокол QUIC.

QUIC (Quick UDP Internet Connections) — новый экспериментальный интернет-протокол, разработанный Google для замены старого стека протоколов WWW. QUIC работает поверх всем известных транспортных протоколов типа UDP. Сегодня уже происходит активное внедрение QUIC, в частности, Google Chrome, как и серверы приложений Google, уже поддерживают новый протокол.

Однако непродуманное внедрение QUIC в интернет-сервисах может ослабить их защиту от DDoS-атак. Популярные у злоумышленников наборы инструментария для организации DDoS-атак обладают встроенной поддержкой UDP, что может представлять большую угрозу для QUIC, чем для традиционных WWW-протоколов, основанных на TCP.

В отличие от многих других основанных на UDP протоколов типа DNS QUIC не позволяет организовывать amplification-атаки, то есть не увеличивает трафик ответов, обладая реализацией "рукопожатия" (от англ. handshake — обмен информацией между сервером и клиентом в момент подключения). Важная особенность рукопожатия – отсутствие сильно увеличенного по объему ответа на запрос со стороны QUIC.

При внедрении QUIC в собственной инфраструктуре, а также при разработке собственных протоколов, основанных на UDP, критично важно убедиться в корректности и эффективности реализации рукопожатия на целевой операционной системе. В противном случае стабильность работы такого сервиса может оказаться под угрозой.

«Разработка и внедрение сетевых протоколов нового поколения – это практический вызов, ответ на который следует искать всем компаниям. Этот вызов требует серьезных и взвешенных подходов со стороны всех ответственных лиц, в том числе – сетевых инженеров. В процессе такого внедрения следует учитывать вопросы безопасности. Эффективная поддержка протокола QUIC на уровне драйверов еще требует соответствующего обеспечения. В будущем мы увидим большее количество примеров использования новых протоколов и методик для организации DDoS-атак, поскольку теневая индустрия обычно адаптируется к переменам более оперативно, чем среднестатистическая интернет-компания», — отметил генеральный директор и основатель Qrator Labs Александр Лямин.