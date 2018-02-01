Virgin Connect объявляет о старте продаж услуг мобильной связи в России

Virgin Connect, входящая в Virgin Group, 1 февраля 2018 года начала продажи услуг мобильной связи в России.

На первом этапе мобильная связь будет доступна клиентам Virgin Connect. Для них компания приготовила первые интересные предложения – скидки до 40% на услуги широкополосного доступа в Интернет, бесплатные вызовы внутри сети Virgin Connect, бесплатное мобильное телевидение. На втором этапе Virgin Connect планирует выйти на открытый рынок со специальными продуктами для бизнеса.

Группа компаний Virgin Connect предоставляет услуги широкополосного доступа, телевидения и телефонии частным и корпоративным клиентам в 500 населенных пунктах России. За 2016-2017 гг. компания запустила 12 инновационных продуктов для дома и бизнеса. Теперь в эту линейку включена и мобильная связь. MVNO-проект реализован в партнерстве с компанией Tele2.

«Российский рынок мобильной связи один из самых развитых и конкурентных в мире, поэтому найти и занять на нем свою нишу – очень интересная задача», - сказал заместитель генерального директора Virgin Connect Дмитрий Багдасарян. «Мы опираемся на сильный бренд Virgin, за которым стоят непрерывные инновации, мировой уровень сервиса и слаженная команда профессионалов. На данном этапе мы открываем новые возможности для наших существующих абонентов – сокращение расходов на связь, единый счет и новые продукты. В дальнейшем мы сделаем уникальные предложения для более широкой аудитории».