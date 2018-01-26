«Мегафон» внедряет морозоустойчивый «интернет вещей» в городском транспорте Якутска

«Мегафон» обеспечил мобильной связью валидаторы – устройства для считывания оплаты за проезд, в маршрутных автобусах Якутска, а также электронные табло на остановках городского транспорта, отображающие в онлайн режиме временные промежутки между прибытием автобусов.

В устройствах используются термо-SIM оператора, способные сохранять работоспособность в условиях экстремально низких и высоких температур.

В рамках корпоративного сотрудничества с парком городских автобусов «Мегафон» внедрил более 650 термо-SIM в валидаторы - оборудования для считывания оплаты проезда с транспортных карт. Такие же SIM-карты встроены в электронные табло, отображающие прибытие очередных автобусов. В условиях сильных морозов это решение помогает пассажирам точнее рассчитать время ожидания нужного рейса, находясь в теплом помещении.

«"Интернет вещей", который сравнительно недавно представлялся фантастикой из мира кино, стал повседневной реальностью. Это управляемые кофе-машины и газовые котлы, а также сложные промышленные станки. Управление удаленными объектами с помощью мобильной сети, значительно упрощает рабочие процессы в бизнесе, - сказал Александр Костерин, директор Якутского регионального отделения компании «Мегафон». - С каждым днем мы подключаем к сети все больше «умных» устройств, по всем трендам скоро их количество превысит число людей, пользующихся мобильной связью».

Термо-SIM изготовлены из термостойкого пластика повышенной прочности, имеют антикоррозийные контакты и разработаны для использования в устройствах передачи данных (M2M) в сложных климатических или производственных условиях. Ими снабжены сигнализации, банкоматы, платежные терминалы и другие устройства. Диапазон рабочих температур от -40 до +105 ºC.