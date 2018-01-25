«Ростелеком» обеспечит передачу телеметрии со спецтехники для Правительства Москвы

Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ) и «Ростелеком» подписали контракт на организацию передачи телеметрических данных с коммунального транспорта.

ДИТ Москвы совместно с «Ростелекомом» реализуют проект передачи телеметрии с 2015 года. За это время телеметрическая система передачи данных установлена более чем на 15 тыс. машин специальной техники, стоящей на эксплуатации в 150 предприятиях комплекса городского хозяйства Москвы. Это снегоуборочные машины, поливальные машины, прочая специальная и оперативная техника. Телеметрия позволяет властям города отлеживать маршруты, осуществлять мониторинг инцидентов и оперативность их устранения.

Оператор обеспечит передачу навигационных данных, уровня топлива, работу навесного оборудования и основных узлов машин. Информация будет направляться в Автоматизированную систему управления «Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы» и резервироваться на облачных системах «Ростелекома». Кроме того, компания обеспечит установку и обслуживание устройств бортового навигационно-спутникового оборудования на спецмашинах, осуществляющих ремонт объектов комплекса городского хозяйства Москвы.

Артём Ермолаев, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы, отметил: «Оперативное получение телеметрии позволяет профильным департаментам Правительства Москвы осуществлять онлайн мониторинг деятельности городской спецтехники. По условиям контракта, бесперебойность работы этой системы обеспечит «Ростелеком». Компания будет оперативно реагировать на сбои и нарушения в работе сервисов, и обеспечивать их восстановление в рамках установленных соглашений об уровне обслуживания».

Телеметрические данные передаются по защищенным каналам связи в Автоматизированную систему управления Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы» (АСУ ОДС). В свою очередь, с помощью АСУ ОДС осуществляется автоматизированный контроль выхода спецтехники на маршруты, с последующей передачей потока данных в региональную навигационно-информационную систему ГЛОНАСС. «Ростелеком» обеспечивает передачу телеметрических данных со скоростью около 1,3 тыс. пакетов в секунду, то есть более 110 млн в сутки. Работоспособность и требуемые характеристики по передаче сигнала от оборудования обеспечиваются в диапазоне температур -40 - +65 °С.

Александр Абрамков, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома», сказал: «Для передачи телеметрии Департамент информационных технологий Москвы использует программное решение «Ростелекома». Кроме аппаратного мониторинга спецтехники, оно обеспечивает надёжную защиту телеметрических данных. Кроме того, наша система обеспечивает постоянную оперативную готовность на случай нештатных ситуаций. То есть часть инцидентов операторы сервисной службы быстро разрешают, даже не вставая с рабочего места».

Передача обслуживания техники единому телеметрическому оператору позволяет городу значительно снизить затраты на услуги телеметрии транспортных средств. «Ростелеком» обеспечивает контроль передачи данных. Благодаря внедрению телеметрической системы контроля, удалось исключить возможность фальсификации данных, а транспортные предприятия стали получать телеметрические услуги лучшего качества: в несколько раз сократилось время от момента прохода техникой объекта дорожного хозяйства до фактической фиксации показателя исполнения маршрута.