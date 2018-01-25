Cloud4Y предоставила Hi-Fi.ru инфраструктуру для размещения web-ресурсов

Cloud4Y объявила о предоставлении порталу Hi-Fi.ru инфраструктуры для размещения web-ресурсов.

Портал Hi-Fi.ru существует на рынке с 1997 года. Изначально основной упор в контенте делался именно на звук, спустя несколько лет добавилась тематика видео, и уже в 2001 году на сайте были представлены практически все технические разделы. Осенью 2009 года hi-fi.ru был приобретен Издательским домом C-media. Это время можно считать вторым рождением крупнейшего на тот момент тематического портала в Рунете.

После начала выпуска в январе 2010 года одноименного бумажного журнала и ввода в строй более современной, технологичной и удобной версии сайта, объединенный ресурс hi-fi.ru стал самым масштабным на всем постсоветском пространстве.

Сегодня портал включает новости, тесты, обзоры лучшей аудио- и видеотехники, бесплатные объявления и первый в Рунете форум по Hi-Fi и High End.

Выбор в пользу облачного хостинга имеет для клиентов ряд преимуществ. Используя облако Cloud4Y, портал Hi-Fi.ru получает возможности гибкого масштабирования, стабильно высокую производительность и удобство при самостоятельном конфигурировании компонентов инфраструктуры виртуального дата-центра в VMware vCloud Director.

Провайдер гарантирует бесперебойную работу программного обеспечения и оборудования (SLA 99,982%) c юридическими и финансовыми гарантиями. Для обеспечения стабильной работы облака Cloud4Y использует кластерные возможности платформы виртуализации VMware vSphere и регулярное резервное копирование. Сетевое и серверное оборудование корпоративного уровня размещено в сети безопасных дата-центров TIER-III, соединённых оптическим кольцом с дублированными каналами связи. Техническая поддержка оказывается клиентам провайдера в режиме 24х7х365.