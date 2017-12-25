«Ланит-Интеграция» выходит на рынок Digital Signage вместе с Addreality

«Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) заключила сотрудничество с компанией Addreality – российским разработчиком программных продуктов для Digital Signage и клиентской аналитики. Партнеры планируют расширять рынок решений для управления трансляцией мультимедийного контента в России и за рубежом.

Технологической платформой для сотрудничества станет продукт Addreality, который управляет синхронной трансляцией контента на всех цифровых поверхностях (включая звуковое оформление), собирает данные с помощью инструментов WiFi-аналитики и распознавания лиц, анализирует их и оптимизирует медиаплан. «Ланит-Интеграция» будет внедрять решение как в версии On-Premisе, так и SaaS.

«Мы видим большой потенциал развития сегмента Digital Signage в России: офлайн-шоппинг по-прежнему остается популярным – по данным POPAI, 70% населения предпочитают именно его, – отметил Михаил Жероков, руководитель отдела мультимедийных систем и видеоконференцсвязи «Ланит-Интеграции». – При этом 76% покупателей одобряют использование интерактивных маркетинговых инструментов в магазинах, поэтому ритейлеры активно внедряют новые сценарии цифрового взаимодействия с клиентами. Партнерство с Addreality дало нам возможность дополнить линейку решений востребованными продуктами Digital Signage».

Партнеры сфокусируются на работе с государственными и окологосударственными компаниями, а также крупными ритейл-сетями, где будут внедрять как комплексные решения, так и индивидуальные точечные инструменты. Первый совместный пилот состоится в 2018 году в одной из крупнейших российских ритейл-сетей в fashion индустрии.

«Партнерство с «Ланит-Интеграцией» для нас – очередной шаг к развитию отечественного рынка Digital Signage, – сказал Сергей Галеев, генеральный директор Addreality. – Одной из точек роста сегодня являются региональные проекты: в регионах бизнес начинает понимать эффективность подобных решений, и масштабы растут. Партнерские отношения позволят нам вести долгосрочные проекты, охватывая большие территории и не снижая высокий уровень качества».