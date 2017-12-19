«Тинькофф Банк» запускает Garmin Pay

«Тинькофф Банк» объявил о предоставлении для своих клиентов доступа к системе бесконтактной оплаты Garmin Pay.

Garmin Pay — безопасный способ оплаты для владельцев часов Garmin. Сервис разработан для людей, которые ведут активный образ жизни, и спортсменов — им будет особенно удобно расплатиться часами, даже если под рукой нет карты или смартфона.

Перед покупкой необходимо с помощью смартфона создать виртуальный кошелек в приложении Garmin Connect и привязать к нему кредитную или дебетовую карту Mastercard «Тинькофф Банка».

Для оплаты достаточно ввести пароль из 4 цифр и приложить часы к терминалу.

Пароль будет запрашиваться в следующих случаях: первое использование после снятия часов; прошло более 24 часов с момента последней оплаты; на часах отключен датчик пульса.

На текущий момент с сервисом Garmin Pay совместима модель часов vivoactive 3.

Garmin не будет удерживать комиссию за использование технологии Garmin Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.