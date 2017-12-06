СКБ «Контур» и «ДоксВижн» представили «Электронный архив первичной документации»

СКБ «Контур» и «ДоксВижн» реализовали обмен между компаниями электронными юридически значимыми документами через сервис «Контур.Диадок» прямо из интерфейса системы электронного документооборота (СЭД) Docsvision. Соглашение о технологическом сотрудничестве, в рамках которого реализовано решение, было подписано компаниями в начале 2017 года.

Совместное решение «Электронный архив первичной документации» позволяет сформировать на базе Docsvision централизованное хранилище первичных бухгалтерских документов, поступивших в организацию как в бумажном виде и загруженных в СЭД в виде скан-копий, так и полученных в электронном виде через «Диадок».

Решение позволяет автоматизировать работу с первичными документами, а это трудоемкий и ресурсозатратный процесс для любой крупной - и даже средней - организации, где первичные документы отправляются и поступают как в бумажном виде, так и в электронном. Каждый бумажный документ нужно обрабатывать вручную, а электронные документы могут храниться частично в ERP-системе, частично в личном кабинете сервиса ЭДО. В результате формируется два архива «первички»: бумажный, в котором сложно найти документы оперативно, и разрозненный электронный.

С решением «Электронный архив первичной документации» компании могут сократить трудозатраты сотрудников на обработку первичных документов, а также быстро подготавливать ответы на запросы контролирующих органов (например, Федеральной налоговой службы) или банков.

Интеграция решения с сервисом «Контур.Экстерн» позволит оперативно делать в СЭД Docsvision выборку необходимых первичных документов из единого электронного архива и отправлять их в ФНС в ответ на требование.

СЭД Docsvision, которая лежит в основе решения, позволяет контролировать получение и отправку первичных документов организации, обеспечивает сквозной поиск по реквизитам и тексту, коллективную работу с документами.

Подробнее об этом решении специалисты компаний СКБ Контур и «ДоксВижн» расскажут 21 декабря на вебинаре и продемонстрируют его в работе (участие бесплатное).