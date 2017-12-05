НПФ «Федерация» перенес данные в защищенное облако M1Cloud

Stack Group разместила информационные системы персональных данных негосударственного пенсионного фонда «Федерация» в высоконадежном облаке M1Cloud, которое имеет наивысшие уровни защиты для персональных данных (УЗ1 и К1). Используя облако M1Cloud, НПФ «Федерация» обеспечил безопасность обработки персональных данных в соответствии с требованиями закона 152-ФЗ «О персональных данных».

Защищенный контур Stack Group построен на профессиональном оборудовании вендора «Код Безопасности» и полностью соответствует требованиям безопасности информации, предъявляемым к защищенной среде Приказами ФСТЭК №17 от 11.02.2013 и №21 от 18.02.2013, в том числе к государственным информационным системам (ГИС) первого класса защищенности (К1) и к информационным системам персональных данных (ИСПДн) первого уровня защищенности (УЗ1), что позволяет обрабатывать в том числе специальные категории персональных данных. Это подтверждается Аттестатом соответствия требованиям безопасности информации.

«АО НПФ «Федерация» ответственно относится к защите персональных данных своих клиентов, поэтому мы выбрали сервис-провайдера, предоставившего техническое решение, которое полностью соответствует всем требованиям законодательных и нормативных документов. Также для Фонда и его клиентов важно, что есть возможность гибко менять конфигурацию, управлять вычислительными ресурсами и самостоятельно управлять сетью в зависимости от необходимого объема и скорости обработки данных, что в результате повышает производительность и качество администрирования ресурсов Фонда», - сказала генеральный директор Фонда Оксана Чистова.

Решение для НПФ «Федерация» включает пул виртуальных серверов и облачные системы хранения данных в продуктивной и резервной системах, а также высокоскоростные каналы связи и интернет.

«Защита персональных данных для таких социально значимых организаций занимает одно из приоритетных мест в обеспечении информационной безопасности. Мы как профессиональный сервис-провайдер полностью готовы обеспечить бесперебойность операционных процессов, требуемый уровень информационной безопасности и другие технические аспекты», - отметил Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group.

Stack Group способна обеспечить наивысший уровень защиты от различных видов угроз и безопасность обработки персональных данных одновременно для разных ИСПДН, с различными требованиями к уровню защищенности (УЗ), благодаря разграничению доступа к разным ИСПДН.