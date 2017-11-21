«Яндекс.Карты» помогут заказать еду из ресторана

Яндекс объявил о том, что в приложении «Яндекс.Карты» теперь можно без звонков по телефону заказать доставку еды. Чтобы сделать заказ, достаточно выбрать нужный ресторан и перейти на сайт партнёра. Доставку обеспечивают сервисы Delivery Club и Foodfox, которые работают более чем с 5000 ресторанов России.

Также в мобильных «Яндекс.Картах» заработало бронирование услуг: через партнёра можно заказать столик в ресторане, записаться в автосервис или салон красоты.

«Со смартфона удобно не только заказывать еду, но и искать места поблизости — можно посмотреть, где постричься или пообедать в свободные полчаса. Однако иногда это оборачивается потерей времени: выясняется, что все парикмахеры заняты или в ресторане нет свободных столиков. Яндекс.Карты помогут избежать таких ситуаций: выбираете организацию, записываетесь на свободное время — и готово», — сказал руководитель «Яндекс.Карт» Юрий Подорожный.

Заказать столик и записаться в автосервис или салон красоты можно, открыв сайт партнёра прямо в «Яндекс.Картах». Пользователь выбирает удобное время, а в некоторых салонах — конкретную услугу и специалиста.

Для записи доступны 53 тысячи автосервисов, с которыми работает Авто.ру, более 2,5 тысячи салонов красоты, подключённых к YClients и GBooking, и около 8 тысяч ресторанов, где можно забронировать столик через сервисы «Афиша-Рестораны» и «ТоМесто». Бронирование услуг и заказ еды работают и в мобильном приложении, и в «Яндекс.Картах» для компьютеров.