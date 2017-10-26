«Росэлектроника» с начала года увеличила производство приборов для энергетиков на 75%

«Росэлектроника» (госкорпорация Ростех) в январе-сентябре 2017 г. увеличила поставки контрольно-измерительного оборудования (КИО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в количественном выражении на 75%, в стоимостном – на 61%. Основной прирост обеспечен поставками на энергетические объекты и энергоемкие промышленные предприятия.

За девять месяцев основной разработчик и производитель КИО в структуре холдинга – пензенское НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП), увеличил экспорт этой продукции на 91%. Предприятие осуществляет поставки в Белоруссию и Казахстан.

За отчетный период НИИЭМП увеличил выпуск, в частности, приборов для контроля параметров трансформаторов - на 65,4%, микроомметров - на 40,9%, омметров - на 158%, высоковольтных измерителей параметров изоляции - на 35,7%, цифровых киловольтметров - на 99%.

Ожидается, что по итогам 2017 года НИИЭМП увеличит объемы производства КИО в количественном выражении на 48%, в стоимостном – на 30%. В прошлом году предприятие выпустило приборов на 55,9 млн.руб.

Всего НИИЭМП выпускает 20 сертифицированных приборов для проведения ремонтных и регламентных работ на энергетических объектах и энергоемких промышленных предприятиях.

НИИЭМП представит контрольно-измерительное оборудование на выставке «Электрические сети России - 2017», которая пройдет 5-8 декабря в Москве.

НИИЭМП является одним из ведущих предприятий России в области резисторостроения, микросборок цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей, прецизионных тонкопленочных наборов резисторов и делителей напряжения, а также единственным предприятием в России и СНГ по разработке и производству вакуумных высокочастотных коммутирующих устройств и вакуумных конденсаторов. Предприятие является также крупным разработчиком спецтехнологического и нестандартного контрольно-измерительного оборудования.