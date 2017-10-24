«Омникомм-Сервис» обеспечит безопасность пассажиров на ЧМ 2018

«Омникомм-Сервис», партнер Omnicomm, сообщила о том, что навигационные терминалы Omnicomm Optim 2 и Omnicomm Profi 2 прошли обязательную идентификацию в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с федеральными требованиями к проведению ЧМ и в скором времени будут внедрены в автопарках городов-участников. Оборудование обеспечит сбор информации о состоянии транспортных средств и передачу данных в облачный сервис Omnicomm Online или Omnicomm Server.

Директор по развитию «Омникомм-Сервис» Станислав Емельянов отметил: «Предстоящий Чемпионат мира по футболу — очень важное и ответственное для нас событие. Неоднократно решение Omnicomm Online в период проведения других масштабных мероприятий демонстрировало свою надежность и эффективность. Впереди стоит не менее ответственная задача —обеспечить бесперебойную работу транспорта и безопасность наших пассажиров в городах-участниках. Терминалы Omnicomm Optim 2 и Omnicomm Profi 2 признаны отвечающими всем необходимым требованиям и могут использоваться на автобусах, поддерживающих транспортную инфраструктуру большого спортивного события».

Система мониторинга транспорта Omnicomm Online позволит в режиме реального времени контролировать перемещение автобусов, скоростной режим, маршруты следования и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. Вся информация будет поступать в АНО «Транспортная дирекция Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации».

«Омникомм-Сервис» работает в области внедрения и сервисного обслуживания систем спутникового мониторинга транспорта и контроля расхода топлива на базе технологии ГЛОНАСС/GPS. Компания работает с 2007 года и на протяжении 10 лет является крупнейшим интегратором, предоставляющим сервис мониторинга транспорта и спецтехники на территории РФ. Среди клиентов «Омникомм-Сервис» такие компании, как Аэрофлот, «Норильский Никель», «СтройГазКонсалтинг», сотни предприятий мелкого и среднего бизнеса.