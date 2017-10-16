«Актив» представила обновленную версию Рутокен KeyBox

«Актив» объявила о выпуске обновленной версии Рутокен KeyBox 4.3. В новой версии Рутокен KeyBox расширена интеграция с каталогом пользователей Центра регистрации КриптоПро УЦ 2.0, а также с Microsoft CA Enterprise.

Появилась возможность ставить на учет и брать под управление те устройства, которые уже находятся в эксплуатации (PIN-коды устройств были изменены в соответствии с регламентом информационной безопасности на предприятии). Теперь при постановке на учет можно задать не только измененные PIN-коды пользователя, но и PIN-коды администратора.

В Рутокен KeyBox добавлена поддержка новых стандартов хеширования и электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012. В преддверии полного перехода всех информационных систем страны на новые стандарты электронной подписи с 1 января 2019, поддержка новых алгоритмов очень своевременна. Напоминаем, что полную поддержку новых алгоритмов электронной подписи на момент выхода данной публикации обеспечивают устройства семейства Рутокен ЭЦП 2.0.

Рутокен KeyBox — это средство администрирования и управления жизненным циклом ключевых носителей (USB-токенов, смарт-карт и других устройств), ориентированное на использование в корпоративных сетях. Используя этот продукт, можно быстро и удобно связать между собой учетные записи пользователей, средства аутентификации, приложения и регламенты ИБ.

Обновление до последней версии происходит бесшовно и не требует дополнительных действий от администраторов информационных систем.

Разработчики Рутокен KeyBox находятся в постоянном контакте с пользователями продукта и модернизируют его под новые потребности клиентов. Основной фокус по-прежнему делается на удобство управления большим количеством токенов и смарт-карт и поддержку всех распространенных ключевых носителей.

«Преимущества использования смарт-карт и токенов в корпоративных средах в последнее время становятся все более очевидными. При работе с большим количеством пользователей в системе такие устройства, как Рутокен Keybox, становятся незаменимыми помощниками администраторов. Нам, как разработчикам, важно своевременно обновлять все наши продукты, предоставляя нашим заказчикам достаточное количество времени для адаптации своих бизнес-процессов», - отметил Владимир Иванов, директор по развитию компании «Актив».