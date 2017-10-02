В системе «Киберплат» реализовано пополнение карт «Мир»

«Киберплат» и банк «Платина», расчетный банк системы электронных платежей CyberPlat, реализовали услугу внесения денежных средств на карты национальной платежной системы «Мир». Сервис доступен для держателей всех категорий карт «Мир» – дебетовых, классических и премиальных. Банк «Платина» является эквайером национальной платежной системы «Мир».

Пополнение карточных счетов – одна из самых востребованных банковских услуг. Благодаря высокотехнологичным решениям CyberPlat, более 15,5 млн держателей карт «Мир» могут пополнить свои банковские счета в любой из сотен тысяч точек, в которых доступна эта услуга. Внести деньги можно на кассах сетей федерального и регионального ритейла, через инфраструктуру банков-партнеров или через терминальную сеть. Функциональность, удобство и простота платежного сервиса позволяет клиентам тратить минимум времени на проведение операции.

Операции пополнения карты «Мир» в системе CyberPlat осуществляются в режиме реального времени при абсолютной защищенности транзакций: за 19 лет работы системы в ней не было ни одного случая взлома.

Национальная платежная система «Мир» создана в России в декабре 2015 года для обеспечения платежной независимости россиян от иностранных платежных систем. «Мир» работает на всей территории России, в том числе и в Крыму. Система «Мир» стремительно набирает популярность: в апреле 2017 года количество эмитированных карт составляло 5 млн, в июне – 10 млн, а в августе превысило 15,5 млн.

«Держателей карт «Мир» становится все больше – по прогнозам, к концу года их будет более 20 миллионов человек. Такой стремительный рост требует быстрого развития инфраструктуры: важно, чтобы каждый человек мог оперативно и без усилий пополнить свой банковский счет. Поэтому интеграция с CyberPlat («Киберплат») позволит россиянам в полной мере ощутить все преимущества этой сравнительно новой платежной системы. Мы отдаем приоритет российским разработкам, используем собственные ИТ-решения и убеждены, что отечественные технологии обеспечивают безопасность расчетов и укрепляют устойчивость всей финансовой системы страны», — отметил генеральный директор компании «Киберплат» Андрей Грибов.