Toshiba представила корпоративные 10 ТБ жесткие диски с интерфейсом SATA

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) представила серию моделей корпоративных жестких дисков MG06 емкостью 10 ТБ. Емкость устройств новой серии Toshiba MG06 на 25 процентов выше по сравнению с предыдущим поколением, серией MG05. Это позволяет поставлять модели различной емкости для более эффективного использования циклов обновления емкости устройств производителями и разработчиками оборудования, создателями инфраструктуры, поставщиками облачных решений и системными интеграторами.

В дополнение к повышенной емкости устройства серии MG06 емкостью 10 ТБ обладают более высокой установившейся скоростью передачи данных, 237 МБ/с, по сравнению с предыдущей серией MG05, а также увеличенной на 25% средней наработкой на отказ (MTTF), которая составляет 2,5 млн часов.

Диски снабжены интерфейсом SATA 6 Гбит/с и имеют частоту вращения 7200 об/мин. Кроме того, жесткие диски серии MG06 поддерживают эмуляцию технологии Advanced Format (512e) для совместимости с существующими приложениями и рабочими средами, а также технологию с размером сектора 4 КБ для оптимальной производительности полностью дисковых и гибридных платформ хранения данных.

«Поставщики облачных решений, серверов и хранилищ находят перспективы и сталкиваются с проблемами, связанными с объемом и ценностью цифровых данных в организациях любых размеров, – сказал Нориаки Катакура (Noriaki Katakura), генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe. – Представляя новую серию корпоративных жестких дисков большой емкости MG06, обладающих более высокой экономической эффективностью и производительностью, компания Toshiba учитывает разнообразные потребности облачных и критических для бизнеса решений сегодняшнего дня».

Новая серия жестких дисков MG06 обладает более высокой плотностью хранения данных и дополняет ассортимент устройств Toshiba жестким диском емкостью 10 ТБ, также предлагая обновленные устройства емкостью 6 и 8 ТБ. Новые модели, созданные на основе самой современной архитектуры жестких дисков Toshiba, позволят сэкономить пространство в стойках и повысить эксплуатационную эффективность инфраструктуры облачного масштаба.

Диски серии MG06 разработаны для применения в условиях рабочих нагрузок промежуточных и вторичных серверов и систем хранения данных, а также критических для бизнеса серверов и систем хранения данных второго уровня, в том числе серверов с прикладной нагрузкой, где увеличение емкости отдельного диска повышает эффективность работы, систем хранения центров обработки данных с оптимизацией емкости и в корпоративных ИТ-системах и серверах центров обработки данных, в которых рабочая нагрузка на жесткий диск составляет до 550 ТБ записанных и прочитанных данных в год.

Во всех моделях используется технология энергонезависимого кеша записи компании Toshiba, которая обеспечивает максимальную производительность и надежность хранения данных корпоративного уровня. Новые модели также поддерживают функции управления режимом электропитания, соответствующие стандартам отрасли жестких дисков.

Поставки ознакомительных образцов моделей жестких дисков серии MG06 с интерфейсом SATA уже начались.