Hitachi Vantara расширяет портфель облачных решений

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о расширении комплекса корпоративных облачных решений Hitachi Enterprise Cloud для использования практик DevOps и работы с контейнерами приложений.

Обновленное решение интегрировано с VMware vRealize Automation и предусматривает расширенный выбор сервисов для поддержки DevOps и работы с контейнерами при развертывании гибридных облачных систем – в том числе предназначенных для стандартных облачных архитектур. Кроме того, новая платформа Hitachi Enterprise Cloud Container Platform предоставляет гибридные облачные ресурсы для DevOps, использующие архитектуру микросервисов, а также полнофункциональный контейнер в качестве среды для служб.

«Выбирая ИТ-решения, заказчики Hitachi руководствуются специфическими целями и требованиями бизнеса. И переход к облаку не является исключением: каждый идет своим собственным путем, – сказал Бобби Сони (Bobby Soni), директор по решениям и услугам Hitachi Vantara. – Взаимодействие с такими отраслевыми лидерами, как VMware и Mesosphere, позволяет нам создавать уникальные продукты Hitachi Enterprise Cloud, способные поддерживать самые разные сценарии использования DevOps и контейнеров».

Решение Hitachi Enterprise Cloud с технологией VMware vRealize 7.3 предусматривает расширенную поддержку DevOps и контейнеров приложений. Это позволяет бизнесу автоматизировать процессы создания, развертывания и управления хостами контейнеров, а также использовать облачные приложения в качестве услуг в масштабах всей инфраструктуры компании – даже если она состоит из оборудования нескольких производителей и разных облачных систем. Это решение предлагает ИТ-разработчикам заранее спроектированные шаблоны контейнеров, включая полную поддержку томов с сохранением состояния, улучшенные сетевые средства контейнеров, хосты контейнеров и управление репозиторием образов. Более того: разработчики могут усовершенствовать приложения, используя динамические сети или микросегментацию, а администраторы – управлять инфраструктурой контейнерных хостов на основе политик с применением соглашений об уровнях обслуживания.

HEC с VMware vRealize 7.3 обеспечивает эффективное взаимодействие между администраторами облачных систем и группами разработчиков при создании традиционных, контейнеризованных и гибридных приложений. Это упрощает перекомпоновку и рефакторинг традиционных приложений, позволяя бизнесу использовать одинаковые модели эксплуатации как для традиционных, так и для помещенных в контейнеры приложений. В свою очередь, технология vRealize Automation 7.3 обеспечивает тщательный контроль контейнеров и соответствующих хостов на протяжении всего их жизненного цикла. Такая возможность очень полезна в многоклиентской среде: бизнес может управлять контейнерами в производственных условиях.

Hitachi Enterprise Cloud Container Platform помогает компаниям меньше зависеть от общедоступных облачных ресурсов в том случае, если они используют специально созданные для облака приложения. Платформа поддерживает гибридные облачные ресурсы для DevOps, использующие архитектуру микросервисов с полнофункциональной контейнерной платформой и готовой средой типа «контейнер как услуга». Эта архитектура объединяет технологии Hitachi с платформой Mesosphere DC/OS: решения тесно интегрированы и предоставляют пользователю интерфейс «платформа как услуга», подсистему работы с контейнерами, а также планирование, координирование и рабочие потоки.

Технология предлагает более 50 уже сконфигурированных контейнерных приложений, а также предусматривает возможность создания постоянной системы хранения и частного репозитория. Заранее спроектированная среда позволяет разработчикам сосредоточиться на создании приложений, а специалистам по эксплуатации систем предлагает надежные варианты сервисов промышленного уровня, необходимые компании при вводе приложений в производственную эксплуатацию.

«Hitachi отличает беспрецедентное для отрасли стремление к инновациям и ориентация на работу с данными. Решение Hitachi Enterprise Cloud для контейнеров, созданное на базе ведущих на рынке технологий для больших данных Mesosphere, подтверждает это, – отметил операционный директор Mesosphere Уильям Фрейберг (William Freiberg). – Создавая технологии вместе, мы позволяем бизнесу повысить гибкость, увеличить ценность своих продуктов и ускорить их вывод на рынок. В конечном счете это помогает нашим заказчикам в полной мере реализовать потенциал имеющихся у них данных».

Все решения Hitachi Enterprise Cloud сочетают возможности общедоступного облака и легкость в использовании, обеспечивая доступ к облачным сервисам через соответствующий портал. Функционал гибридного облака автоматически развертывается в частной или общедоступной облачной среде наряду с бизнес-правилами или регламентами компании. Hitachi обеспечивает наличие в частном облаке мощностей, необходимых для удовлетворения пиковых потребностей бизнеса. Эти решения предусматривают контроль производительности относительно условий соглашений об уровне обслуживания, тем самым обеспечивая доступность приложений и выполнение требований бизнеса. Hitachi Enterprise Cloud поставляется в виде полностью управляемого решения, ориентированного на результат, которое тарифицируется по фактическому потреблению – заказчики платят только за использованную емкость и ресурсы.

Оба новых управляемых решения Hitachi Enterprise Cloud доступны для участников программы раннего внедрения. Эта программа предоставляет первым заказчикам возможность создать решение совместно с нами и нашими партнерами еще до того, как оно будет стандартизовано и появится на рынке. Совместное создание дает гарантию того, что наши услуги являются стратегически значимыми на ИТ-рынке и позволяет нам вместе с партнерами разрабатывать дифференцированные решения.