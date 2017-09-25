MCN Telecom запустил новый «Личный кабинет»

Для расширения возможностей самообслуживания и улучшения опыта взаимодействия с клиентами MCN Telecom разработал новый функционал для «Личного кабинета». Обновленный интерфейс управления услугами доступен для абонентов с сентября текущего года. Абоненты федерального оператора связи могут начать обслуживаться в новом «Личном кабинете», обратившись к менеджеру MCN Telecom. При этом прежняя версия «Личного кабинета» MCN Telecom продолжает функционировать в прежнем режиме, отмечают в компании.

В усовершенствованный интерфейс управления услугами добавлено больше возможностей для пользователей. Так, абоненты могут теперь самостоятельно осуществлять подбор и покупку виртуальных номеров во всех крупных городах РФ. Напоминаем, территория присутствия MCN Telecom за последний год расширилась до 21 города. Кроме того, MCN Telecom активно осваивает европейский рынок: работает в Венгрии, имеет номерную емкость в Словакии, Австрии и Германии. К слову, «Личный кабинет» MCN Telecom мультиязычен.

Кроме функции подбора номеров у клиентов MCN Telecom появилась возможность устанавливать денежный лимит на каждого внутреннего абонента, а также самостоятельно подключать различные опции, например, «Маршрутизация по региону» и «Маршрутизация по цене».

Такие новые услуги, как мобильная связь, FMC (мобильные абоненты), качественно улучшенная статистика звонков, доступная в рамках функционала виртуальной АТС тоже могут быть самостоятельно выбраны и подключены абонентами MCN Telecom через «Личный кабинет».

«Внедряя продукты и услуги, в том числе новые «Личный кабинет» и интернет-магазин, мы стремимся обеспечить превосходный клиентский сервис для наших абонентов без увеличения стоимости. Интуитивно понятный интерфейс позволяет самостоятельно подключать все предлагаемые услуги. Специальные знания для этого не требуются», – говорит Александр Мельников, генеральный директор MCN Telecom.

