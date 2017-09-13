«Рексофт» проведет курсы обучения языку программирования Erlang

«Рексофт» (ГК «Техносерв») объявила о запуске в Санкт-Петербурге бесплатных курсов по обучению языку программирования Erlang. Курс продлится с 1 октября по 22 декабря 2017 г. По его окончанию слушатели получат возможность присоединиться к команде «Рексофт» для участия в международном проекте.

«Erlang - это зрелый, при этом продолжающий активно развиваться функциональный язык программирования. Он позволяет быстро писать код для распределенных, высоконагруженных и отказоустойчивых систем в условиях, когда простые решения уже не работают. Erlang обеспечивает создание надежных систем с минимальными усилиями и позволяет нам, инженерам, сосредоточиться на главном, а именно на решении бизнес-задач», - отметил Иван Банников, старший инженер-программист «Рексофт» и идеолог курса.

На курсы приглашаются студенты старших курсов и молодые специалисты. Приветствуется наличие опыта разработки на одном из языков программирования: С/С++, Java, Python, JavaScript (Node.js), а также способность быстро изучать новое и умение решать нестандартные задачи.

Кроме того, необходимо понимание принципов сетевого взаимодействия и основных Internet-протоколов, а также знание английского языка не ниже уровня Intermediate. В результате прохождения курса студенты получат практические навыки написания качественного кода и проектирования Erlang-приложений, а также возможность трудоустройства по специальности Erlang-разработчик в компанию «Рексофт».

Обучение стартует 1 октября и продлится до 22 декабря. Занятия будут проходить 2 раза в неделю в вечернее время в офисе компании (м. Петроградская). Регистрация на курс продлится до 25 сентября по ссылке.

«Рынок IT переживает серьезный кадровый голод, и здесь мы имеем в виду именно качественно подготовленных кандидатов. Инвестиции в обучение и развитие собственного персонала - стандартная практика, давно применяемая крупными IT-компаниями. Такой подход повышает компетенцию и лояльность сотрудника, а также способствует быстрому формированию команды, чьи знания можно сразу же применять на практике», - сказал Александр Егоров, генеральный директор компании «Рескофт».

Одним из открытых проектов «Рексофта», созданным с применением Erlang, является работа для Alert Logic - одной из ведущих международных компаний, предоставляющих услуги и решения для ИТ-безопасности. Alert Logic разрабатывает, внедряет и поддерживает программно-аппаратные комплексы для контроля за безопасностью корпоративных сетей и коммерческой информации.