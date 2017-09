SAP Cloud Platform расширяет функции SAP SuccessFactors для управления персоналом

SAP SE анонсировала рост облачных приложений для SAP SuccessFactors, построенных на платформе SAP Cloud Platform. Теперь есть доступ и возможность подключения к более чем 100 приложениям, которые дополняют SAP SuccessFactors HCM Suite. Объявление было сделано во время SAP SuccessConnect, который прошел с 29 по 31 августа.

«У нас широкая партнерская экосистема разработки инновационных приложений для SAP SuccessFactors на нашей облачной платформе, - сказал Грег Томб (Greg Tomb), президент SAP SuccessFactors. — Расширения помогают клиентам решать бизнес-задачи, а также дифференцировать их и ускорять процесс цифровой трансформации HR-функции. Вместе с нашей сильной экосистемой мы даем возможность клиентам использовать передовые технологии, которые помогают им в реализации стратегии и привлечении лучших кадров для управления бизнесом».

Компания SAP и ее партнеры продолжают стимулировать инновационную активность и повышать ценность человеческих ресурсов на предприятии. Среди расширений, которые были представлены на SAP SuccessConnect, EnterpriseAlumni by EnterpriseJungle для помощи выпускникам вузов адаптироваться в компании и расширить свои возможности. Использование приложения способствует активному найму персонала, развитию бизнеса и корпоративному евангелизму; Org.manager by Ingentis — кадровое планирование, организационное моделирование и диаграммы на базе SAP SuccessFactors для поддержки M&A сделок. Удобно использовать в области визуализации различных организационных структур для перемещения данных из одной диаграммы в другую. Employee Engagement Suite by Semos — новый подход к вовлечению сотрудников в области работы с кадрами. Labor Management by Sodales — решение для управления взаимоотношениями сотрудника в области рассмотрения жалоб, аттестации, стажа работы, в том числе с участием профсоюзов. Руководство компании может проводить расследование каждой жалобы в онлайн режиме, управлять расходами на их рассмотрение, проводить дисциплинарные меры и записывать все действия в одном месте.

SAP Cloud platform — основная облачная платформа для системы SAP Leonardo — позволяет организациям объединять людей, процессы и предметы, что не входит в функционал SAP SuccessFactors HCM Suite. На данной платформе можно использовать технологии интернета вещей, машинного обучения, больших данных, аналитики и блокчейна.

Новые возможности в использовании SAP Cloud Platform для клиентов включают сокращение сроков окупаемости инвестиций для создания и развертывания приложений и дополнений; обеспечение интуитивно понятной, последовательной и согласованной работы пользователей через приложения SAP SuccessFactors и расширения платформы; использование данных из SAP SuccessFactors или любого другого источника для создания прогрессивных бизнес-решений, которые управляют стратегиями людей.