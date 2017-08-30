Powercom обновила линейку трехфазных ИБП Vanguard

Powercom объявила о полном обновлении линейки трехфазных онлайн ИБП серии Vanguard. Новинки получили аббревиатуру VGD-II-33 и выпускаются в диапазоне мощностей от 10 кВА до 500 кВА.

Такой шаг стал логичным продолжением развития линейки «тяжелых» решений, которое Powercom целенаправленно проводит на протяжении последних лет. Построение надежной, безотказной инфраструктуры является одной из важнейших задач современной компании. При создании централизованного энергоснабжения в масштабах офиса, предприятия или производственного подразделения, когда не планируется какого-либо значительного роста по мощности, предпочтения отдаются моноблочным решениям, как наиболее надежным и более бюджетным относительно модульных систем.

Моноблочные инверторные ИБП Powercom VGD-II-33 представляют собой современную систему бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии. Высокий КПД устройств (до 96%) в совокупности с широким настраиваемым диапазоном выходных напряжений (от 304 до 478 В) обеспечивают максимально возможное снижение эксплуатационных затрат.

Интеллектуальная система охлаждения снижает энергопотребление и уровень шума, а также увеличивает срок службы устройства в целом. Удобная модульная компоновка узлов делает ИБП серии VGD-II-33 компактными, простыми в обслуживании и ремонте. Кроме этого, в новой серии обеспечена полная совместимость работы с генераторными установками.

Поддерживается параллельная работа до восьми ИБП Powercom VGD-II-33, что позволяет этим моделям соответствовать достаточно широкому диапазону требований заказчика, предъявляемых к мощности и резервированию.

Управление ИБП серии VGD-II-33 осуществляется с помощью современного сенсорного жидкокристаллического дисплея. Информация полностью локализована и выводится на экран в виде цифровых показателей и графических элементов, дополненных системой всплывающих подсказок. В стандартную комплектацию включены служба голосовых оповещений, возможность управления по беспроводной сети, большой выбор коммуникационных портов. Есть возможность установки внутренней SNMP-карты и организации полноценного мониторинга.

ИБП Powercom серии VGD-II подойдут для коммерческих ЦОД, централизованного питания ЛВС предприятия, а также для защиты другого вычислительного и телекоммуникационного оборудования, требующего высокого качества трехфазного электроснабжения. Это выбор для банковских компьютерных систем, медицинского и фармакологического оборудования, обеспечения электроснабжения пожарных систем и траволаторов в торговых центрах, защиты разнообразного промышленного оборудования.

ИБП Powercom серии VGD-II сертифицированы и готовы к поставке в Россию. В сентябре на складах появятся младшие трехфазные онлайн ИБП, мощностью до 40кВА: VGD-II-10K33, VGD-II-15K33, VGD-II-20K33, VGD-II-30K33, VGD-II-40K33. Старшие модели доступны под заказ.