«Белтел» представила новое подразделения Datanomics

«Белтел» объявила о создании подразделения Datanomics, работающего в области IoT, Big Data и Machine Learning. Beltel Datanomics предлагает предприятиям сервис, позволяющий прогнозировать спрос с целью сокращения возвратов, планирования производства и построения системы автозаказа; выполнять динамическое ценообразование и оптимизацию ценовой стратегии; оптимизировать технологический процесс, а также прогнозировать аварийные ситуации и осуществлять предиктивное обслуживание.

В основе решения облако Microsoft Azure, в котором есть множество готовых сервисов для трансформации данных в интеллектуальное действие.

Фактически направление Datanomics работает с начала 2017 г. За это время штат «Белтел» был дополнен необходимыми специалистами, включая Data Scientists, аналитиков, программистов и разработчиков.

«Наша компания на рынке уже 22 года. Мы занимались и продолжаем успешно заниматься всем, что связано с телекоммуникационной, IT и инженерной слаботочной инфраструктурой. Однако мир не стоит на месте и требует непрерывного развития. Сегодня под брендом Datanomics мы предлагаем принципиально иной продукт, позволяющий предприятиям решать различные бизнес-задачи с помощи анализа данных. Например, в рамках одного из первых проектов мы решили задачу крупного петербургского хлебозавода. Мы существенно сократили количество возвратов продукции торговыми точками и уменьшили, таким образом, убытки на более чем 500 тысяч рублей в месяц только по 10 магазинам! Очень важно, что заказчикам нет необходимости устанавливать у себя какие-либо информационные системы, они получают решение в формате сервиса», – сказал Кирилл Цуцкарёв, генеральный директор «Белтел».

«Основная проблема, которую изучает экономика – это распределение ограниченных ресурсов для максимального удовлетворения потребностей людей. В условиях цифровой трансформации будут остро вставать проблемы именно Датаномики (Datanomics) – сколько бы данных не было, потребности в их использовании будут возрастать. Задача экономики данных в современном мире – это постоянно наращиваемые знания о максимально эффективном использовании этого ресурса, который изменит в ближайшем будущем не только бизнес-среду, но и общество», – отметила Анна Племяшова, директор по корпоративной стратегии и развитию «Белтел».

«Тема интернета вещей (IoT) не является для нас новой. Уже десять лет мы занимаемся автоматизацией и диспетчеризацией инженерных систем здания (BMS) и выполнили целый ряд проектов в этом направлении. Поэтому в каком-то смысле нам легче – есть хорошая база, которую надо только наращивать и развивать», – сказал Сергей Щербаков, технический директор «Белтел».