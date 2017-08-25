«Рэйдикс» расширила каналы дистрибуции и партнерскую сеть на Урале

«Рэйдикс» подписала партнерский договор с системным интегратором «Ланит-Урал», официальным представительством «Ланит» в Уральском федеральном округе. «Рэйдикс» расширяет каналы дистрибуции и партнерскую сеть на Урале, а компания «Ланит» наращивает портфолио импортозамещающих решений для госсектора.

Системный интегратор предлагает заказчикам в регионе надежные защищенные решения для автоматизации, обеспечения безопасности, построения ИТ-инфраструктуры предприятий. Системы хранения данных на базе ПО RAIDIX, внесенного в реестр Минкомсвязи, обеспечивают высокую надежность и производительность для решения ресурсоемких задач.

Поставщики комплексных ИТ-решений включают программно-определяемую технологию RAIDIX в матрицу решений для предприятий и профессиональных отраслей, руководствуясь функциональным возможностями и коммерческими преимуществами российского управляющего ПО. В рамках экосистемы КИПАРИС (комплекс импортонезависимых программно-аппаратных решений для информационных систем) решение RAIDIX позволяет снизить расходы на внедрение и обслуживание системы за счет совместимости со стандартным аппаратным обеспечением общего назначения и гибкости дальнейшего масштабирования.

Комплексная российская СХД – это готовое решение по защищенному хранению данных; сертифицированное программное и аппаратное обеспечение; экспертиза поставщиков решений по внедрению сложных ИТ-систем; надежность при минимальной избыточности оборудования; отказоустойчивость системы, неснижаемая производительность даже в случае выхода из строя нескольких дисков в массиве; отсутствие единой точки отказа и возможность «горячей» замены компонентов; производительность благодаря патентованным моделям RAID и оптимальной параллелизации вычислений; техническое сопровождение системы в режиме 24/7; регулярная модернизация и гибкое масштабирование СХД «на лету» в соответствии с новыми задачами.

7 сентября 2017 года состоится конференция «Доверенные системы хранения данных для органов власти и ОПК», организованная компаниями DEPO Computers, «Ланит-Урал» и «Рэйдикс». Мероприятие будет посвящено новым возможностям импортозамещения и импортоопережения в сфере информационных технологий, а также особенностям внедрения СХД на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в государственных структурах. Во время конференции будут рассмотрены задачи по организации защищенных хранилищ, а также вопросы обработки персональных данных и данных геолокации, ограничения доступа к информации для служебного пользования и другие актуальные темы.