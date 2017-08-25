Red Hat оптимизирует переносимость приложений в гибридных средах с использованием .NET Core 2.0

Red Hat объявила о планах обеспечить поддержку .NET Core 2.0, новейшей версии одноименного проекта с отрытым кодом, в рамках своего семейства Open Source технологий. .NET Core 2.0 – это легкая модульная платформа для создания веб-приложений и микросервисов, предлагающая целый ряд новых возможностей для разработчиков и позволяющая создавать приложения .NET для различных платформ и развертывать их как на Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift Container Platform, так и на других платформах.

Новейшая версия .NET Core, которая теперь входит в состав Red Hat Developer Program, поддерживает .NET Standard 2.0, что обеспечивает улучшенную совместимость с платформами и переносимость при использовании любых сред исполнения и рабочих нагрузок .NET. Она также помогает оптимизировать упаковку приложений за счет более удобного доступа к ASP.NET 2.0 и EF Core 2.0, что значительно упрощает процесс сборки приложений в средах, полностью состоящих из компонентов с открытым кодом. Кроме того, при использовании с Red Hat Enterprise Linux или Red Hat OpenShift Container Platform, .NET Core 2.0 позволяет создавать современные контейнеризированные приложения на языках программирования C#, F# и Visual Basic.

Red Hat первой среди компаний-поставщиков коммерческих версий Linux предложит полную поддержку .NET Core корпоративного уровня в рамках своего портфолио, предоставив разработчикам возможность использовать .NET Core 2.0 для разработки и развертывания приложений на платформах Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, Red Hat OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift Online, Red Hat OpenShift Dedicated и Red Hat OpenStack Platform.

В ближайшее время .NET Core 2.0 станет доступна для соответствующих продуктов Red Hat в виде пакетов в репозитории (rpm) или в качестве контейнерных образов.

Гарри Моуэр (Harry Mower), директор направления Developer Programs, Red Hat, отметил: «.NET – это одна из самых распространенных платформ разработки в отрасли, и Red Hat, как крупнейший участник проекта .NET Core, стремится расширить возможности и сферу охвата этой технологии. За счет поддержки .NET на платформе Red Hat Enterprise Linux мы можем предложить рынку одну из ведущих по широте охвата и полностью открытую платформу разработки, обеспеченную поддержкой корпоративного уровня и гарантирующую надежную промышленную эксплуатацию рабочих нагрузок .NET на системах, отличных от Windows».

Скотт Хантер (Scott Hunter), директор направлений Program Management, .NET, Microsoft, сказал: «.NET Core 2.0 – это большой шаг вперед как для проекта .NET Core, так и для разработчиков .NET, и мы были очень рады поработать с Red Hat над новой версией этой платформы. Мы считаем, что разработчиков порадует возможность создавать код приложений .NET, работая на привычной для себя платформе, а специалистов по эксплуатации ИТ-систем на основе решений Red Hat – возможность развертывать эти приложения на платформах Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift Container в корпоративном ЦОД или в облаке Microsoft Azure».