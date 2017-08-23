«Байкал Электроникс» вступила в российскую Ассоциацию разработчиков и производителей электроники

«Байкал Электроникс» объявила о том, что стала членом российской Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

АРПЭ—некоммерческое объединение участников российской электронной отрасли, созданное в 2017 году. Цель АРПЭ – возрождение и развитие российской электронной промышленности посредством координации деятельности частных компаний и государства, усиления отраслевой кооперации, проведения профориентационных мероприятий среди молодых специалистов, дальнейшего наращивания экспортного потенциала и выхода на глобальные рынки. Задачи АРПЭ: объективная оценка и анализ ситуации в отрасли для формирования представления о реальных возможностях российских компаний; разработка стратегии развития отрасли; продвижение предложений по регулированию рынка; экспертиза проектов нормативно-правовых актов на соответствие долгосрочным интересам компаний-представителей отрасли и отраслевой стратегии; противодействие незаконной деятельности на рынке электроники.

«В отрасли существует ряд проблем, обусловленных как внешними, так и внутренними факторами, и эти проблемы целесообразно решать сообща, консолидированными усилиями участников рынка. Я надеюсь, что со временем АРПЭ станет отраслевым «координационным центром», «голосом», действующим в интересах микроэлектронной отрасли России и национальной экономики в целом - отметил Михаил Махсон, генеральный директор «Байкал Электроникс», - Наша задача в «Байкале» развитие полноценной экосистемы вокруг аппаратных платформ отечественной разработки на базе отечественных процессоров. Принимая во внимание современные вызовы и угрозы в области высоких технологий, применение отечественных платформ должно стать стандартом для построения программно-аппаратных комплексов задействованных в государственной IT-инфраструктуре. Уверен, в этом направлении ресурсы АРПЭ представляют для нас большую ценность».

«Байкал Электроникс» вступило в АРПЭ вместе с тремя другими компаниями — «ФайберТрейд» (Новосибирск), АО «Протон-Электротекс» (Орел) и «Эвотор» (Москва).

«Мы рады, что к работе АРПЭ присоединились компании, нацеленные на развитие отраслевой кооперации, восстановление российской электроники, наращивание экспортного потенциала и выход на мировой уровень. Ассоциация открыта для новых участников. Консолидация усилий отраслевого инженерного и бизнес-сообщества позволит компаниям создавать эффективно работающие производственные цепочки для развития электронной промышленности», – отметил исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.