«Росэлектроника» расширяет линейку высоковольтного контрольного оборудования

«Росэлектроника» (госкорпорации «Ростех») объявила о расширении линейки контрольно-измерительного оборудования для преобразования напряжения постоянного, переменного, а также импульсного токов.

Специалисты пензенского НИИ электронно-механических приборов» (НИИЭМП), входящего в холдинг, разработали новые приборы в серии высоковольтных делителей напряжения ДНВ. Прежде делители выпускались для входных напряжений 10, 40, 80, 100 и 140 кВ в низко- и высокочастотном (импульсном, литера «И» в обозначении) исполнениях. В настоящее время осваивается производство делителя на 20 кВ (ДНВ-20И) с точностью на постоянном токе ± 0,1% и на переменном токе ± 0,5%.

НИИЭМП уже получило заказ на поставку до конца текущего года 24 делителей данного типа. По оценкам специалистов института, новое изделие имеет большой экспортный потенциал.

Высоковольтные делители применяются для контроля режимов работы тиристорных и транзисторных компенсаторов реактивной мощности в энергетических установках, а также для технического обслуживания, ремонта, наладки, испытаний различных энергоустановок, радиотехнических устройств, электрофизических и рентгеновских установок.

Импульсный высоковольтный делитель напряжений ДНВ-140И предназначен для преобразования уровня амплитуды напряжения постоянного (до 140 кВ), переменного (до 100 кВ) и импульсного (до 250 кВ) токов до уровня, безопасного для последующей обработки, хранения, передачи или дальнейших преобразований измерительного сигнала.

Делители серии «ДНВ» по техническим характеристикам не уступают лучшим зарубежным аналогам, - изделиям фирм HILO-TEST (Германия), Ross Engineering Corp. (США), HAEFELY TEST AG (Швейцария).

НИИЭМП в I полугодии 2017 года увеличил выручку от реализации контрольно-измерительного оборудования по сравнению с соответствующим показателем прошлого года на 55% – с 23,6 млн.руб. до 36,6 млн.руб. Номенклатура приборов, предназначенных в первую очередь для нужд ТЭК, включает более 20 изделий: измеритель тангенса диэлектрических потерь изоляции, измерители параметров силовых трансформаторов, микроомметры и т.д.

НИИЭМП планирует в 2017 году выручить от реализации гражданской продукции около 300 млн руб., что превышает соответствующий показатель прошлого года на 67%.

НИИЭМП является одним из ведущих предприятий России в области резисторостроения, микросборок ЦАП и АЦП, прецизионных тонкопленочных наборов резисторов и делителей напряжения, а также единственным предприятием в России и СНГ по разработке и производству вакуумных высокочастотных коммутирующих устройств и вакуумных конденсаторов.