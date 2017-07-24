Российский рынок платного ТВ по итогам I полугодия 2017 увеличился до 41,65 млн абонентов

Согласно данным исследования ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам I полугодия 2017 г. составило 41,65 млн абонентов, что составляет прирост на уровне всего лишь 0,27 млн. новых подписчиков за квартал.

Проникновение сервисов платного ТВ по итогам отчетного периода составило 73%. Средний чек на одного абонента — 152 руб. в месяц.

Динамика роста абонентской базы платного ТВ поквартально, тыс. абонентов

Порядка 90% новых подключений во втором квартале 2017 года принадлежит первой «пятерке» крупнейших операторов ТВ.

Лидер рынка, спутниковый оператор «Триколор ТВ», за II кв. 2017 увеличил абонентскую базу на 60 тыс. подписчиков до 12,21 млн домохозяйств. Второй по величине игрок, «Ростелеком», увеличил базу подписчиков на 140 тыс. до 9,55 млн. Идущий третьим «Орион» увеличил базу на 29,5 тыс. до 3,008 млн абонентов, немного укрепив свои позиции в тройке лидеров. На долю «Ростелекома» снова пришлось более 50% от всех подключений за квартал.





Пятерка крупнейших операторов платного ТВ по итогам II кв. 2017

Доли крупнейших операторов платного ТВ по итогам II кв. 2017, тыс. абонентов

Генеральный директор «Орион Экспресс» Кирилл Махновский отметил: «Как мы и предполагали, в 2017 г. органический рост на рынке платного ТВ стагнирует. Тем не менее, спутниковый сегмент в силу особенностей передачи сигнала продолжает демонстрировать положительную динамику».

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков сказал: «Спутниковое телевидение во II квартале 2017 показало более высокие приросты абонентской базы, чем в первом квартале, и при этом продолжает оставаться наиболее востребованной технологией передачи ТВ-сигнала на рынке платного ТВ России».