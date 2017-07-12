Citrix объявила о смене руководства

Citrix Systems объявила о том, что совет директоров компании назначил Дэвида Хеншелла (David Henshall), финансового и операционного директора Citrix, на должность президента, главного исполнительного директора и члена совета директоров с немедленным вступлением в должность. Назначение произошло после обсуждения этого вопроса советом директоров компании Citrix и Кириллом Татариновым, президентом, главным исполнительным директором и директором компании Citrix.

Совет директоров Citrix определил руководящую группу под руководством Дэвида Хеншелла, которая будет работать над развитием компании и реализацией её долгосрочной стратегии. Помимо повышения качества продукции и общего роста бизнеса, Citrix также планирует уделить большое внимание вопросам эффективности своей работы и увеличения капитализации. Так, компания реализует ряд стратегических инициатив, призванных повысить рентабельность операционной прибыли, увеличить возврат капитала и упростить дальнейшие инвестиции в преобразование Citrix в облачный бизнес, основанный на подписке, а также ускорить вложения в быстрорастущие направления, включая безопасность данных и аналитические сервисы. Citrix представит дополнительную информацию об этих инициативах во время телеконференции, посвящённой результатам финансовой деятельности во II квартале.

«Дэвид является хорошо зарекомендовавшим себя лидером, который изнутри знает нашу компанию, и совет директоров полностью уверен в его профессиональных качествах, – сказал Роберт Кальдерони (Robert Calderoni), исполняющий обязанности председателя совета директоров компании Citrix. – Двигаясь вперед, совет директоров считает, что ускорение облачной трансформации компании позволит добиться ей большого успеха в будущем и повысит стоимость акций. Теперь у нас есть нужная команда, чтобы реализовать эту концепцию».

Дэвид Хеншелл отметил: «В Citrix талантливая команда, и для меня честь возглавить её на новом этапе развития компании. Мы создали уникальную платформу лучших в своем классе продуктов и сервисов, которым доверяют наши заказчики и партнеры каждый день. Могу заверить, что мы продолжим эту работу и в будущем, становясь ещё более мощной компанией. Citrix также будет использовать обширный опыт Роберта для того, чтобы успешно преобразовать компанию в облачный бизнес, основанный на подписке».

Второй квартал показал, что скорость нашей облачной трансформации увеличивается. Это выражается в двухзначном годовом приросте отложенной выручки. Спрос заказчиков на Citrix Cloud и другие решения, предлагаемые по подписке, был достаточно высоким, поэтому мы убедились в ценности тех инноваций, которые предлагаем заказчикам и партнерам».

Роберт Кальдерони отметил: «От лица всего совета директоров компании Citrix я хочу поблагодарить Кирилла за его работу. Результаты, которых мы добились под его руководством, позволят Citrix успешно продолжить свою трансформацию».

В связи с назначением Дэвида Хеншелла, Марк Койл (Mark Coyle), старший вице-президент по финансам, был назначен на должность временного финансового директора с немедленным вступлением в силу данного назначения. Компания обратилась к ведущей кадровой фирме для подбора руководителя на должность постоянного финансового директора. Citrix также будет рассматривать и сотрудников компании на эту вакансию.

Совет директоров также сформировал комитет по операциям и капиталу, который будет работать с группой руководителей Citrix и предоставлять совету директоров рекомендации по возможностям увеличения прибыли и стоимости акций. Комитет возглавит Роберт Кальдерони, исполняющий обязанности председателя совета директоров компании Citrix. Также в его работе примут участие Дэвид Хеншелл, президент и главный исполнительный директор компании Citrix, и директора компании Citrix, Джэсс Кон (Jesse Cohn) и Питер Сакрипанти (Peter Sacripanti).

Citrix подтвердила прогноз финансовых результатов на II квартал 2017 финансового года, который закончился 30 июня 2017 г. Выручка в этом квартале будет соответствовать текущим прогнозам компании на уровне от $685 до $695 млн при значительном спросе на предлагающиеся по подписке решения со стороны заказчиков компании.

Предполагается, что чистая прибыль на одну разводненную акцию во II квартале 2017 финансового года будет в соответствии с прогнозами находиться на уровне от $0,70 до $0,74 на одну разводненную акцию. Чистая прибыль на одну разводненную акцию не по системе GAAP во II квартале 2017 финансового года будет в соответствии с прогнозами находиться на уровне от $0,97 до $1 на одну разводненную акцию. Чистая прибыль на одну разводненную акцию не по системе GAAP во II квартале 2017 финансового года не включает расходы на выплаты компенсаций по акциям, амортизацию приобретенных нематериальных активов, амортизацию скидки с задолженности, расходы на реструктуризацию и налоговые эффекты, относящиеся к этим статьям.

Вышеуказанные заявления основаны на анализе результатов работы в квартале, который закончился 30 июня 2017 г., и могут существенно отличаться от фактических.