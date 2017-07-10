Prestigio представила 8-дюймовый планшет Wize 3418 4G

Prestigio представила многофункциональный планшет Wize 3418 4G (PMT3418_4G) с 8-дюймовым экраном и 4-ядерным процессором. Планшет обладает поддержкой скоростного 4G-интернета, мощной батареей на 4200 мАч и разнообразием функций.

Планшет Prestigio Wize 3418 4G (PMT3418_4G) выполнен на 4-ядерном процессоре Mediatek с частотой 1,1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, встроенной памяти на 8 ГБ и 16 ГБ (в зависимости от модели), и оснащен слотом под карты microSD емкостью до 32 Гб. Гаджет работает под управлением Android Marshmallow 6.0.

Планшет оснащен 8-дюймовым экраном с разрешением WXGA (800 x 1280), 5 МП основной камерой и 2 МП фронтальной камерой.

Любителей активного образа жизни и путешественников порадует мощная батарея на 4200 мАч, благодаря которой можно работать на планшете Prestigio Wize 3418 4G без подзарядки больше суток. Встроенные GPS, Bluetooth и радиоустройство особенно пригодятся в долгой поездке или прогулке по неизвестной местности. Благодаря компактному и легкому корпусу планшет всегда можно взять с собой.

Рекомендованная розничная цена планшета составляет 6490 руб.