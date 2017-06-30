«ВКонтакте» поддержит карты «Мир» в сервисе денежных переводов

Mail.ru Group объявила о том, что начиная с 1 июля у пользователей «ВКонтакте» появится возможность использовать платёжные карты «Мир» для отправки и получения денежных переводов. Сервис работает в диалогах на сайте и в мобильных приложениях для iOS и Android. Комиссия за отправку средств с карт «Мир» — 1% от суммы перевода, минимум 50 рублей.

С этого дня изменятся условия для владельцев карт других платёжных систем. Тариф по картам Mastercard и Maestro снизится и составит 0,6% от суммы перевода + 20 рублей. При этом продолжит действовать акция, в рамках которой при отправке до 75000 рублей в месяц с одной карты или страницы «ВКонтакте» комиссия не взимается. По картам Visa комиссия будет составлять 1% от суммы перевода, минимум 50 рублей.

Юрий Иванов, директор по электронной коммерции, отметил: «В скором времени мы ожидаем увеличения количества карт «Мир» среди наших пользователей, поэтому добавляем поддержку этих карт в сервис денежных переводов "ВКонтакте". Другая хорошая новость касается держателей карт Mastercard и Maestro. Новый принцип формирования комиссии более выгоден для пользователей, отправляющих переводы как на мелкие, так и на крупные суммы».

«ВКонтакте» запустила денежные переводы между пользователями в 2016 году. В марте 2017 года в социальной сети появились денежные переводы группам, публичным страницам и мероприятиям через сообщения сообществ. В июне отправка переводов стала доступна пользователям из Казахстана.