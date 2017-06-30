МТС подвела итоги развития мобильной связи в населенных пунктах арктических и северных районов Якутии

МТС подвела итоги совместного с Министерством связи проекта по обеспечению мобильной связью малочисленных населенных пунктов арктических и северных районов Республики Саха (Якутия). Как рассказали CNews в компании, сотовая связь впервые появилась в шести населенных пунктах численностью менее 200 человек.

Впервые мобильная связь появилась в селах Нычалах (112 человек) Аллаиховского улуса, Токума (147 человек) и Осохтох (133 человека) Верхоянского улуса, Суон-Тит (131 человек) и Чумпу-Кытыл (199 человек) Момского улуса, а также селе Юкагир (126 человек) Усть-Янского улуса. В ближайшее время связь появиться в еще одном небольшом населенном пункте - Барылас (98 человек), где на сегодняшний день решается вопрос с энергопитанием для базовой станции.

«Уже не первый год мы сотрудничаем с операторами связи в части реализации проекта по устранению цифрового неравенства на территории Республики. Обеспечение связью небольших удаленных населенных пунктов, где ранее ее не было, всегда требует более высоких инвестиций, поэтому в таких проектах важна слаженная работа государства и сотовых операторов. Очень радует, что МТС, активно участвует в подобных социальных проектах, в дальнейшем мы намерены продолжить с ними диалог в данном направлении, помогая внедрению современных технологий там, где это особенно необходимо», — сказал министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) Александр Борисов.

«С каждым годом в Якутии становиться все больше населенных пунктов, где современные технологии становятся доступными. На сегодняшний день, сетью МТС обеспеченно порядка 80 процентов жителей Республики, как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах, численностью менее 200 человек. Мы рады, что уже дважды становились победителями тендеров для реализации столь значимого для региона социально проекта, как обеспечение удаленных арктических населённых пунктов связью, и намерены продолжать работать с правительством в этом вопросе. Ведь только благодаря совместным усилиям мы сможем устранить места, где до сих пор нет сигнала сотовой связи. Надеемся, что в скором времени современные технологии войдут в жизнь большего числа людей», — отметил директор филиала МТС в республике Саха (Якутия) Константин Зимин.

«В апреле месяце 2017 года в нашем селе наконец-то появилась сотовая связь, оператор МТС. Очень радует, что современная информационная технология коснулась и нас, так как мы находимся в труднодоступном месте со сложной транспортной схемой. Жители радуются, что могут позвонить родным, даже с рыболовецких участков», — отметила глава «Быягнырский наслег» Анастасия Большакова.

В феврале 2017 г. МТС выиграла второй конкурс на получение субсидии от Министерства связи Республики для приобретения и доставки оборудования, а также для ведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для организации сотовой связи в населенных пунктах общей численностью менее 200 человек. Так в 2016 году МТС уже выигрывала грант на получение субсидии от Министерства связи и информационных технологий Республика Саха (Якутия) на строительство сетей в двух поселках в арктических и северных районах Республики: п. Уяндино (154 человека) Усть-Янского улуса, п. Чкалово (155 человек) Аллаиховского улуса.

Согласно постановлению №278 правительства Якутии от 12 августа 2015 г. ("О порядке предоставления гранта в форме субсидии на обеспечение малочисленных населенных пунктов арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) с численностью населения от 100 до 200 человек подвижной радиотелефонной (сотовой) связью в 2015 г."), грант предоставляется из бюджета республики, но в пределах лимитов бюджетных обязательств Минсвязи Якутии в рамках госпрограммы "Развитие информационного общества в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы".