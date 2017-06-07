«Форсайт» представила на ПМЭФ-2017 отечественную платформу бизнес-аналитики Prognoz Platform

Разработчик российской BI-платформы Prognoz Platform компания «Форсайт», участник Петербургского Международного Экономического Форума, представила отечественную платформу бизнес-аналитики Prognoz Platform – программный продукт, предназначенный моделирования и прогнозирования бизнес-процессов, визуализации и оперативного анализа данных, создания бизнес-приложений в области бизнес аналитики.

Участники ПМЭФ-2017 смогли оценить стенд компании «Форсайт», на котором можно было не только ознакомиться с возможностями Prognoz Platform и функциональностью программных продуктов на ее основе, но и поиграть в интерактивные игры «Инвестирование. Управляй компанией» и «Бизнес-аналитика здесь и сейчас».

Генеральный директор «Форсайта» Владимир Комов принял участие в программе международного форума, выступив в день открытия ПМЭФа с докладом «Создаем «Умный регион»: опыт внедрения на базе отечественной IT-технологии Prognoz Platform».

В числе актуальных ИТ-задач «Умного региона» генеральный директор «Форсайта» назвал общественно-политический мониторинг, моделирование, внедрение систем мониторинга по ключевым направлениям, обработку статистических данных и представление их для населения, а также интеграцию с внешними системами. Все эти задачи сегодня успешно решаются в Московской области с помощью современной системы, созданной на базе платформы Prognoz Platform, благодаря использованию которой существенно повысились показатели эффективности госуправления в регионе.

Как отметил в своем выступлении Владимир Комов, преимущество Prognoz Platform для создания «Умного региона» состоит также в том, что это российская разработка, которая соответствует всем требованиям ФСТЭК и ФСБ и имеет широкий набор инструментов для быстрого внедрения современных информационных систем.