«ВТБ Регистратор» переводит учётную систему на ЕПС с помощью «Хомнет консалтинга»

В мае 2017 г. компании «ВТБ Регистратор» и «Хомнет консалтинг» заключили договор о реализации проекта с помощью специализированного решения «Хомнет:НФО». Об этом говорится в заявлении «Хомнет консалтинга», поступившем в редакцию CNews.

Переход с 2018 г. на ЕПС и ОСБУ обязывает профессиональных участников рынка ценных бумаг для формирования бухгалтерской (финансовой) отчётности реализовать положения Банка России в информационных системах. Для отражения в отчётности требований регулятора «ВТБ Регистратор» выбрал собственное решение «Хомнет:НФО».

«При выборе вендора и новой учётной системы мы ориентировались на ряд ключевых составляющих успешного перехода на ЕПС. Во-первых, экспертный опыт компании-интегратора. Во-вторых, насыщенная функциональность предлагаемого решения. И кроме того, в условиях, когда дата полного перехода на новые стандарты отчётности, можно сказать, совпадает с переходом на новый формат отчётности — это готовность программного обеспечения к XBRL. Более того, перед нами стоит задача тиражировать учётную систему на филиалы — порядка 50 по России. Компания “Хомнет консалтинг” и её решение “Хомнет:НФО” имеют хорошую репутацию в решении таких задач», — рассказала Галина Дроздова, начальник отдела методологии бухгалтерской и финансовой отчётности «ВТБ Регистратор».

Специалисты «ВТБ Регистратор» обеспечивают внедрение основных модулей решения самостоятельно, при консультационной поддержке экспертов «Хомнет консалтинга». Для подготовки и сдачи индикативной отчётности за 2017 г. специалисты «Хомнет консалтинга» реализуют механизм автоматического переноса наиболее массовых операций для сопоставимого отражения в отчётности данных по РСБУ и ОСБУ.