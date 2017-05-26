NetApp представила новую версию ПО StorageGRID Webscale для объектного хранения данных

NetApp представила новую версию своего программного обеспечения StorageGRID Webscale следующего поколения для объектного хранения данных. Она дает возможность предприятиям контролировать данные с богатым информационным наполнением и ускорить переход на цифровые технологии.

«Стремительный рост объемов и разнообразия цифровой информации усложняет управление данными для предприятий с большой географической распределенностью, а также для сервис-провайдеров, — отметила Амита Потнис (Amita Potnis), менеджер IDC по исследованиям. — NetApp StorageGRID Webscale — простое в развертывании масштабируемое решение, которое поможет пользователям создать необходимую инфраструктуру для поддержки массированного роста объемов как структурированных, так и неструктурированных данных».

Архитектура следующего поколения для управления данными с богатым информационным наполнением. Благодаря последним усовершенствованиям StorageGRID Webscale ИТ-отделы, занимающиеся операционной деятельностью и развитием, получили ПО-ориентированное и масштабируемое решение для управления данными. Оно также является еще одним шагом на пути перехода бизнеса к ЦОД следующего поколения.

Теперь StorageGRID Webscale предлагает дополнительные варианты развертывания ПО, включая поддержку контейнера Docker и возможность установки непосредственно на выделенных серверах, упрощенное развертывание систем хранения данных для OpenStack с интеграцией модулей Keystone, поддержкой ACL (access control list) и несложной установкой, усовершенствованное управление многопользовательской системой с возможностью мониторинга и контроля за распределением мощностей между пользователями, также сертификацию Veritas Enterprise Vault для централизации управления данными в электронной почте, файловой системе, социальных сетях и т. д.

«Данные — это кровь современного успешного бизнеса. Уникальные возможности, которыми обладает NetApp, позволяют нам помочь трансформировать бизнес наших заказчиков, сделав данные движущей силой его развития, — сказал Клеменс Зиблер (Clemens Siebler), директор NetApp по архитектуре программных решений в регионе EMEA. — StorageGRID Webscale предлагает архитектуру хранения нового поколения, помогающую заказчикам легко создавать огромные масштабируемые озера данных для организации архивов, аналитики и хранения мультмедийных данных как в географически распределенных ЦОД, так и в публичном облаке».