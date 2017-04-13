Группа «Черкизово» доверила IBS поддержку решений SAP

Группа «Черкизово», российский производитель мясной продукции, и компания IBS, один из игроков на рынке аутсорсинга SAP в России, объявили о начале сотрудничества. В рамках контракта ИТ-компания обеспечивает комплексный аутсорсинг поддержки и развития систем и решений SAP, на базе которых реализуются ключевые процессы «Черкизово», сообщили CNews в IBS.

В 2015 г. с целью оптимизации операционных процессов и прозрачности бизнеса в целом компания приняла решение о внедрении системы на платформе SAP, начав проект с ТД «Петелинка». Поддержку системы после запуска в эксплуатацию было решено отдать на аутсорсинг, как результат, был объявлен конкурс на поиск поставщика услуг. Запрос на предоставление услуг аутсорсинга содержал ряд критически важных для «Черкизово» условий.

Первое условие — обеспечение работоспособности систем и поддержки пользователей ежедневно и круглосуточно, при этом время устранения критичных инцидентов не должно превышать 30 минут. Основные критичные логистические процессы компании (отгрузка и транспортировка скоропортящейся мясной продукции), поддержка которых осуществляется, происходят преимущественно в ночное время, и группа «Черкизово» подписывает со всеми торговыми сетями соглашения о сроках поставки.

Второе условие — необходимость начать поддержку систем сразу после их запуска в продуктивную эксплуатацию. Таким образом, в задачи аутсорсера также входила стабилизация системы и, фактически, обучение пользователей с передачей им практических навыков работы с системой.

IBS предложила решение, соответствующее этим требованиям, по цене в несколько раз ниже предложений конкурентов. Это стало возможным за счет ряда особенностей аутсорсингового подразделения IBS, пояснили в компании. Так, в структуре подразделения функционирует центр круглосуточной поддержки SAP, работающий в промышленной сервисной модели, когда заказчик платит не за время дежурства специалистов, а за факт решения возникающих у него проблем в соответствии с заранее оговоренным уровнем сервиса (SLA). Этот подход позволил в несколько раз сократить затраты для режима 24/7, сохранив возможность соблюдения SLA с жесткими временными рамками и финансовыми гарантиями.

Сервисный центр бизнес-приложений IBS имеет опыт принятия на поддержку нескольких десятков различных систем и решений SAP, внедренных другими командами. Отработанный процесс передачи и стабилизации систем минимизирует риски для заказчика от смены провайдера поддержки на любом этапе жизненного цикла системы.

Запуск системы SAP в продуктивную эксплуатацию состоялся 1 апреля 2016 г. С этого же момента сервисный центр IBS начал круглосуточную поддержку всех систем SAP «Черкизово»: ERP, BI, PI, BO, MDG, DS, SM. В ходе стабилизации системы специалистам IBS удалось снизить количество инцидентов и обращений со 100 в сутки в первые месяцы до 20-30. Сейчас сервис предоставляется в штатном режиме, помимо обеспечения поддержки, также выполняются запросы на развитие и изменение системы.

«Для успешной передачи на аутсорсинг бизнес-критичных ИТ-решений крайне важна глубокая интеграция процессов аутсорсинговой компании и клиента. Благодаря высокому уровню зрелости процессов в “Черкизово” и качеству менеджмента — как со стороны ИТ, так и со стороны бизнеса, такая интеграция прошла успешно и в сжатые сроки», — рассказал Дмитрий Ивицкий, директор Сервисного центра поддержки бизнес-приложений в IBS.

«Партнерство с компанией IBS позволило “Черкизово” обеспечить круглосуточную поддержку систем на платформе SAP сразу после их запуска в эксплуатацию. Наша компания рассматривает старт сотрудничества как важный стратегический шаг в развитии бизнеса группы “Черкизово”», — заявил Владислав Беляев, директор по информационным технологиям группы «Черкизово».