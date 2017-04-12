«Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании

«Спецтек» сообщила о начале работ по внедрению информационной системы управления техобслуживанием и ремонтами оборудования в АО «Ярославская электросетевая компания». Как рассказали CNews в компании, система создается на основе программного комплекса TRIM.

Ярославская электросетевая компания» – совместное предприятие правительства Ярославской области и МРСК Центра. Предприятие обеспечивает электроснабжение потребителей Ярославской области, занимается развитием электросетевого комплекса.

ЯрЭСК консолидировала и эксплуатирует муниципальные и ведомственные электрические сети городов Переславль-Залесский, Мышкин, Любим, а совместно с МРСК Центра - «Ярэнерго» и электросети города Ростов. В зоне ее ответственности также находятся энергообъекты в 14 муниципальных районах области, снабжающие электроэнергией социально значимые объекты, и электросети 68 садовых товариществ.

Для управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) такого обширного электросетевого комплекса нужно собирать, хранить, обрабатывать и анализировать большие объемы информации – начиная от паспортных данных объектов, их состояния, актуальных схем сетей, и заканчивая данными по дефектам, отказам, работам ТОиР, использованным запчастям и т.д.

С целью повышения эффективности управленческих решений в области ТОиР и автоматизации бизнес-процессов ТОиР, руководство «ЯрЭСК» приняло решение о внедрении соответствующей информационной системы управления (ИСУ ТОиР).

Исполнителем проекта стала компания «Спецтек» – автор TRIM, разработчик государственных стандартов и профессиональный консультант в области управления физическими активами. С 1994 года «Спецтек» занимается разработкой, развитием, поставкой EAM/MRO-системы TRIM, и внедрением на его основе информационных систем управления. С 2016 года сведения о TRIM внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

На текущий момент начались работы первого этапа, основная задача которого – создание базы данных будущей системы. Для этого будут задействованы некоторые функции TRIM и небольшое количество пользователей. В части программного обеспечения на данном этапе будет использоваться «коробочное» решение TRIM-PMS. Продукт TRIM-PMS представляет собой фрагмент TRIM, сформированный под небольшие экономичные проекты, с объемом функций, достаточным для первого этапа.

На данном этапе участникам проекта предстоит развернуть программное обеспечение TRIM-PMS на рабочих местах 9 пользователей. Пользователи пройдут подготовку в объеме типового регламента использования TRIM-PMS. Будет разработана спецификация на базу данных ИСУ ТОиР и excel-шаблоны для сбора данных по оборудованию и работам. После того как эти шаблоны будут заполнены, данные из них будут загружены в систему. Работы будут выполняться специалистами «Спецтек», в том числе посредством удаленного доступа к компьютерной системе ЯрЭСК, с вовлечением специалистов заказчика.

На втором этапе предполагается увеличение количества пользователей, внедрение расширенного функционала TRIM, интеграция ИСУ ТОиР с внешними информационными системами (системы управления персоналом, складского и бухгалтерского учета), а также адаптация аналитических возможностей TRIM под потребности проекта.