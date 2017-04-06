Adata представила SSD-накопитель XPG SX7000 в формате M.2 2280

Adata Technology представила новую модель SSD-накопителя в линейке XPG - SX7000. Новинка выполнена в форм-факторе M.2 2280 и в ее основе лежит память 3D TLC NAND вкупе с контроллером SMI. Накопитель подключается к материнской плате по интерфейсу PCI Express 3.0 x4 и обеспечивает скорости чтения и записи 1800 МБ/с и 850 МБ/с, соответственно, и 130K/140K операций ввода/вывода в соответствии со спецификациями NVMe 1.2.

Модель SX7000 доступна в вариантах объемом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Как и недавно представленная модель XPG SX8000, новинка SX7000 выполнена в низкопрофильном формате M.2 2280 и пересылает данные на декстоп или ноутбук через четыре канала PCI Express 3.0. В основе накопителя лежат тщательно отобранные чипы памяти 3D TLC NAND. SX7000 является более доступным вариантом памяти формата M.2 по сравнению с моделью SX8000, основанной на памяти 3D MLC NAND.

SX7000 – это большой шаг вперед по сравнению с твердотельными накопителями SATA и, конечно, жесткими дисками. Скорость чтения в 1800 МБ/с и записи в 850 МБ/с примерно в десять раз выше, чем у HDD, а также выше, чем у SSD с интерфейсом SATA, чьи типичные скорости чтения и записи составляют 500 МБ/с. Количество операций ввода/вывода данных как минимум на 40% выше, чем у SATA SSD. Модель SX7000 – это выбор в качестве загрузочного накопителя: те, кто только переходит на этот тип накопителей, заменят значительную разницу во времени загрузки. Скорость загрузки игр и приложений также заметно выше.

SSD формата M.2 не только превосходят SATA по производительности, но и отличаются намного большей экономичностью и компактностью. Так, благодаря малому потреблению энергии они способны продлить время работы ноутбука от батареи. Память 3D NAND, используемая в модели SX7000, надежнее, быстрее и долговечнее 2D NAND. Среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2 млн часов, что на 25% больше, чем у памяти 2D NAND.

Модель SX7000 обладает теми же преимуществами фирменного программного обеспечения ADATA, что и модель SX8000: SLC-кэширование поддерживает режим псевдо одноуровневых ячеек (pSLC), обеспечивая стабильную работу при тяжелых нагрузках, буфер DRAM также поддерживает стабильный поток данных, технология коррекции ошибок (LDPC ECC) предотвращает искажение данных, а технология Data Shaping равномерно распределяет нагрузку между ячейками, продлевая срок службы устройства. Новинка имеет пятилетнюю гарантию.