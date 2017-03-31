«Индид» и «КриптоПро» объявили об интеграции КриптоПро DSS и Indeed Card Management

«Индид» и «КриптоПро» в рамках конференции РусКрипто 2017 анонсировали интеграцию своих продуктов. Как рассказали CNews в компании, программно-аппаратный комплекс КриптоПро DSS обеспечивает возможность централизованного, защищенного хранения закрытых ключей пользователей, а также удаленного выполнения операций по созданию электронной подписи (ЭП) в интересах пользователей при взаимодействии с КриптоПро HSM. Для работы с ЭП пользователю требуется только браузер, что существенно упрощает развертывание и использование

инфраструктуры ЭП.

Все необходимые операции по созданию, обновлению и уничтожению ключей и сертификатов облачной электронной подписи на базе КриптоПро DSS теперь могут быть выполнены из системы централизованного управления PKI Indeed Card Management.

Интеграция двух систем позволяет иметь единую точку управления ключами всех видов электронной подписи: как традиционным вариантом с ключевым носителем, так и современной облачной реализацией.

В свою очередь, применение Indeed Card Management для выпуска сертификатов ЭП дает возможность централизованного контроля над использованием ключей ЭП. Сертификаты выпускаются на основе преднастроенных политик, система своевременно уведомляет пользователей и администраторов о всех действиях, связанных с жизненным циклом сертификатов. При необходимости, пользователям может быть предоставлен сервис самообслуживания, где они смогут самостоятельно выпустить или запросить необходимые им сертификаты.

Игорь Курепкин, заместитель генерального директора «КриптоПро», отметил: «КриптоПро DSS позволяет решить традиционные проблемы аппаратных ключевых носителей, такие как организация логистики и контроль за использованием. Интеграция с Indeed CM повышает эффективность внедрения и использования облачной электронной подписи в корпоративных системах за счет автоматизации процессов управления ключами ЭП, и, при необходимости, дает возможность плавного перехода с применения индивидуальных ключевых носителей на КриптоПро DSS».

«КриптоПро DSS реализует крайне востребованную на сегодняшний день модель электронной подписи - облачную. Применение облачных технологий позволяет бизнесу работать эффективнее, не только повышая удобство использования сложных технологий, но и позволяя экономить бюджет ИТ на рутинных задачах. Интеграция с технологиями КриптоПро DSS делает Indeed CM универсальной центральной системой управления и контроля использования цифровых сертификатов». - сказал Алексей Баранов, генеральный директор компании «Индид».