«АЛАН-ИТ» завершила проект SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус»

«АЛАН-ИТ» объявила о завершении проекта SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус», дочерней структуры Rovese Capital Group, которая специализируется на производстве товаров для обустройства ванной комнаты, и представляет бренды Cersanit, Opoczno, Meissen Keramik. Как рассказали CNews в компании, ИТ-окружение предприятия включает более 400 ПК и 50 серверов.

Алексей Камко, директор по информационным технологиям «Ровезе Рус», отметил: «Придя в компанию "Ровезе Рус" в середине 2015 г. на должность директора ИТ, одной из моих основных задач была оценка имеющихся ИТ- рисков. В ходе проведенной оценки одним из серьезных рисков для компании был отмечен риск отсутствия действующего процесса управления программными активами. Причиной сложившейся ситуации было отсутствие внимания к данной области со стороны прежнего ИТ-руководителя и череда допущенных ошибок в стратегии развития ИТ в компании. Руководству предлагался «формальный подход» к управлению лицензиями: «покупаем максимально дешевые коробочные решения, чтобы показать, что проблема закрыта. В результате компания пришла к той ситуации, когда ИТ-департамент реально потерял контроль над эксплуатируемым ПО, причем руководство компании не представляло серьезности проблемы».

«Ровезе Рус» уже использует Office 365 на части устройств, а SAM Cloud-ready позволяет определить их точное количество и готовность к внедрению Office 365 на остальных устройствах.

«В этом проекте было необходимо провести полную инвентаризацию активов, кроме того, оценить возможности миграции в облако. Идеальным решением стал проект SAM Cloud-ready, так как он сочетает в себе не только учет ПО и базовые рекомендации по его использованию, но и подробный анализ ИТ-структуры на предмет готовности к облачным технологиям», – сказала Алена Шпигарева, ведущий SAM аналитик «АЛАН-ИТ».

По итогам проекта специалисты «АЛАН-ИТ» дали оценку ИТ-инфраструктуры «Ровезе Рус». Отчет по проекту содержит подробный анализ готовности ИТ-структуры к миграции в облако с учётом установленного и используемого ПО, а также данные о лицензировании. Анализ основывается на заявленных целях и планах компании по реализации стратегии облачной оптимизации ИТ-инфраструктуры.

«Успешное завершение SAM проекта позволило нам хорошо подготовится к очень значимому для компании проекту по миграции ИТ-инфраструктуры в «гибридное» облако. В ходе предстоящего проекта мы планируем консолидировать ключевые бизнес-приложения компании, вывести их из локальных серверных ресурсов в единый дата-центр. Это позволит существенно снизить затраты на обработку информации и стоимость владения ИТ-активами, повысить скорость принятия управленческих решений и качество обслуживания наших клиентов», – сказал Алексей Камко.