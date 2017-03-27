WEY Technology модернизировала трейдинговый зал в банке Julius Baer

В ходе проекта по модернизации трейдингового зала в банке Julius Baer Цюрих, Швейцария, компания WEY Technology произвела установку 223 высокопроизводительных рабочих мест трейдеров, оснащенных «умными» клавиатурами WEY Smart Touch. Об этом CNews сообщили в WEY Technology.

Клавиатуры WEY Smart Touch позволяют трейдеру управлять каждым экраном на его рабочем месте одним нажатием кнопки. Создание комфортных условий для работы в трейдинговых залах особенно важно, когда речь идет о постоянной концентрации внимания сотрудников. Так, по информации банка, в трейдинговом зале Julius Baer в Цюрихе финансисты проводят более 5 тыс. операций с ценными бумагами и 1,5 тыс. валютных операций ежедневно, общая сумма которых составляет около 300 млрд швейцарских франков.

Пользовательские компьютеры в банке Julius Baer теперь вынесены из зала в техническое помещение. Как результат, на рабочих местах радикально сокращены источники тепла и шума. Доступ к источникам данных и управление ими осуществляется удаленно в режиме реального времени с помощью одной мультифункциональной консоли управления. Для удобства сотрудников в зале установлены профессиональные эргономичные столы с электроприводом для регулирования оптимальной высоты.

«Мы установили 223 рабочих места и примерно 1400 современных LCS-экранов. Общая сетевая инфраструктура была спроектирована специально для аппаратной интеграционной платформы WEY Distribution Platform, — говорит Бeaт Херт, руководитель отдела по управлению проектами WEY Technology, Швейцария. — В проекте использовались 7 высокопроизводительных коммутаторов, к которым было подключено суммарно 2300 устройств. В данный проект реорганизации инфраструктуры торгового зала Julius Baer было вовлечено около 40 сотрудников».

В трейдинговых залах требуется мгновенная реакция на ситуацию на рынке, поэтому трейдеры должны иметь возможность смены рабочего места и реорганизации внутри отдела в любой момент. Для трейдингового зала Julius Baer была реализована концепция свободного размещения сотрудников (Free Seating Concept). При этом трейдер незамедлительно получает доступ к «своим» системам и может начать работу на любом рабочем месте без каких-либо задержек, используя только свой логин и пароль, пояснили в WEY Technology.

«Для нас было очень важно обеспечить установку более 200 высокотехнологичных рабочих мест для удобной работы наших сотрудников. В результате удаление всех компьютеров из зала позволило сократить потребление электричества, улучшился климат в помещении. Кроме того, перемещение сотрудников в пределах зала с одного места на другое теперь минутное дело. Стоит отметить, что весь процесс по модернизации и реорганизации рабочих мест осуществлялся в режиме текущей работы трейдеров, — рассказал Питер Герлах, руководитель Управления операций на глобальных рынках, член Совета директоров Julius Baer. — Проект был продуман таким образом, что его реализация не мешала ежедневной работе сотрудников. Все прошло гладко и без “отрыва от производства”. Все процессы были разбиты на 4 этапа, и фактически весь проект был реализован за 8 месяцев. Хочу сказать, что, полагаясь на опыт компании WEY Technology в разработке инновационных решений для трейдинга, мы остались довольны результатом. Конечно же, без высокого уровня доверия к профессионализму команды WEY, реализовать этот проект (а это 3-й совместный проект Julius Baer & WEY), нам бы не удалось».