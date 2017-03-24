Postgres Professional представила новый релиз отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise

Postgres Professional анонсировала выпуск улучшенной Enterprise-версии российской СУБД Postgres Pro, разработанной компанией на основе системы с открытым кодом и свободной лицензией PostgreSQL. Продукт Postgres Pro входит в реестр российского программного обеспечения. С его появлением как государственные организации, так и коммерческие компании смогут эффективно решить задачу независимости от импортных СУБД.

Обладая высокой производительностью, безопасностью и надежностью, Postgres Pro Enterprise позволит снизить издержки на покупку и техническое обслуживание программных продуктов. Так, по данным компании, по сравнению с Oracle приобретение лицензии и техподдержка Postgres Pro Enterprise обойдутся отечественным компаниям дешевле в 8-10 раз. За три года экономия для одного предприятия может составить до 150 млн. руб. Ввиду продвигаемой на государственном уровне политики импортозамещения в сфере ПО, количество контрактов на закупку отечественных программных продуктов за последние два года уже выросло вдвое.

Коммерческая версия Postgres Pro Enterprise разработана компанией Postgres Professional специально для высоконагруженных систем крупных предприятий. Она содержит значительные усовершенствования по сравнению с базовыми возможностями PostgreSQL. В частности, в новом релизе Postgres Pro Enterprise 9.6.2.1 пользователям будут доступны такие функции как мультимастерный кластер – одна из наиболее долгожданных функций СУБД, обеспечивающая распределенную транзакцию, целостную в масштабах кластера, и масштабируемость по чтению; адаптивное планирование запросов основано на методах машинного обучения, позволяющих СУБД учиться на собственном опыте при планировании сложных запросов; компрессия данных на уровне блоков позволяет уменьшить физический объем хранения данных от 2 до 10 раз (по результатам тестирования на реальных базах данных) и повысить производительность; 64-битный счетчик транзакций решает проблему переполнения, особенно актуальную для высоконагруженных систем с высоким темпом транзакций (порядка сотен миллионов транзакций в сутки и более); эффективное секционирование таблиц на основе расширения pg_pathman позволяет повысить производительность и масштабируемость СУБД за счет адаптированных алгоритмов планирования и исполнения запросов.

«Создание Postgres Pro Enterprise стало ответом на запросы крупных компаний, ощутивших потребность в усовершенствовании PostgreSQL для своих задач, - отметил генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов. - Заложенные в Enterprise-версии возможности уже вызвали интерес у ряда российских заказчиков, наблюдавших за разработкой начиная с первого релиза в декабре 2016 г. Мы будем продолжать развитие прорывных направлений. Сейчас активно ведется работа над мультимастерным кластером с шардингом, оптимизацией агрегатов, повышением надежности резервного копирования и др.».

Документация по Postgres Pro Enterprise 9.6.2.1 доступна по этой ссылке.