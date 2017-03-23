Сбербанк запустил чат-бот в Facebook Messenger для корпоративных клиентов

Сбербанк запустил пилотную версию чат-бота для Facebook Messenger в группе «Сбербанк для бизнеса» на Facebook. Сейчас он умеет искать на карте ближайшие банкоматы для самоинкассации на основе местоположения пользователя, отправлять заявки на торговый и интернет-эквайринг и проверять контрагента по ИНН/ОГРН(ИП), сообщили CNews в Сбербанке.

Если клиент обратился за консультацией на странице «Сбербанк для бизнеса» впервые, он получит приветственное сообщение с предложением совершить одно из этих действий. Клиент может выбрать вариант «Задать вопрос», тогда диалог продолжится с администратором группы.

В дальнейшем у чат-бота появятся новые функции, в числе которых: заявка на резервирование счёта, запрос на актуальные курсы валют, заказ услуг по инкассации, чат со специалистом технической поддержки.

«Мы создаём модель обслуживания корпоративных клиентов, которая позволит оказывать им всестороннюю онлайн-поддержку в круглосуточном режиме, — отметил управляющий директор, и.о. руководителя Управления развития удаленных каналов обслуживания Сбербанка Евгений Колбин. — Новый проект поможет автоматизировать процесс консультаций и в разы увеличить скорость оказания услуг».