Konica Minolta планирует к 2020 году довести выручку от IT-сервисов до 465 миллионов евро

Konica Minolta Business Solutions Europe (Konica Minolta) в рамках выставки цифровых технологий CeBIT 2017 представила стратегический план развития IT-сервисов до 2020 года: к этому времени компания ожидает рост годового оборота в данном направлении до 465 миллионов евро. Речь идёт о сервисах, связанных с управлением контентом предприятия (ECM), IT безопасностью и управлением ресурсами предприятия (ERP). Благодаря этому компания планирует стать одним из глобальных поставщиков IT-сервисов.

За последние 15 лет цифровая революция стала причиной фундаментальных изменений в экономике и обществе. Konica Minolta в свете данных тенденций в 2014 сформулировала собственную программу трансформации – среднесрочный бизнес-план «TRANSFORM 2016», который описывает, какой будет компания через три года после завершения преобразований.

Компания полностью пересматривает свою линейку IT-продуктов и освобождает ресурсы для создания новых. С этой целью Konica Minolta уже приобрела ряд компаний, в частности, Serians (Франция) и Raber+Märcker (Германия) и провела их поэтапную интеграцию. Raber+Märcker работает под именем Konica Minolta IT Solutions с 2015 года. Сегодня около 500 сотрудников службы технической поддержки компании занимаются исключительно IT-сервисами.

За последний финансовый год выручка компании от IT-сервисов достигла 115 миллионов евро – это 4,8% от её общего оборота (более свежие данные появятся по окончании текущего финансового года после 31 марта 2017 года). К 2020 году Konica Minolta планирует достичь показателя в 350 миллионов евро. Учитывая, что многие клиенты являются «гибридными» – приобретая традиционное печатное оборудование, они в дополнение покупают и IT-сервисы компании, планируемый суммарный оборот составит 465 миллионов евро.

«Сейчас у нас около 200 000 клиентов во всей Европе. Мы ставим перед собой цель, чтобы к 2020 году около 20 процентов наших потенциальных клиентов на целевом рынке поверили в наши IT-сервисы и начали приобретать их у нас. Сейчас мы должны доказать участникам рынка, что Konica Minolta – идеальный поставщик IT-сервисов. CeBIT – отличная возможность представить наши разнообразные предложения и напрямую пообщаться с потенциальными клиентами и лицами, принимающими решения», – сказал Инди Накагава, резидент Konica Minolta Business Solutions Europe.