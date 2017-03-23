Check Point vSEC for Google Cloud Platform защитит рабочие ресурсы в физических, виртуальных и облачных средах

Компания Check Point Software Technologies Ltd. представила решение Check Point vSEC for Google Cloud Platform, обеспечивающее продвинутую защиту, интегрированную с платформой Google Cloud Platform. С этим релизом компания вступает в партнерскую программу Google Cloud Technology Partner Program, предлагая защиту рабочих ресурсов в физических, виртуальных и облачных средах на любой облачной платформе, сообщили CNews в Check Point.

«Поскольку сегодня мы пользуемся различными сервисами Google, для нас естественно строить свою новую облачную среду вокруг Google Cloud Platform, — объяснил Гюнтер Оберхофер (Günther Oberhofer), руководитель подразделения сетей и коммуникаций компании Conrad Electronic SE. — Внедрение мощных систем защиты — ключевая часть этой стратегии. Check Point vSEC позволяет нам безопасно пользоваться всеми возможностями облака, расширить использование нашего локального ЦОДа и при этом быть уверенными в защищенности критически важных активов от внешних и внутренних угроз. Помимо этого, благодаря Google Cloud Platform увеличивается скорость, адаптивность и экономичность инфраструктуры».

Check Point vSEC for Google Cloud Platform расширяет продвинутую многоуровневую защиту рабочих ресурсов в облаке, оберегая их от внешних атак, и при этом обеспечивает безопасность подключения локальных сетей к Google Cloud Platform, рассказали в компании. Кроме того, решение предотвращает горизонтальное перемещение угроз между серверами, размещенными в облаке. Разработанный для динамических требований к безопасности, выдвигаемых облачными системами, vSEC автоматически масштабируется по мере необходимости и улучшает видимость работы за счет интеграции объектов Google Cloud Platform в политики безопасности и системные журналы.

Благодаря оптимизированному предотвращению угроз обеспечивается защита облачных активов от внешних и внутренних угроз. vSEC дополняет имеющиеся инструменты управления Google Cloud Platform, защищая трафик с помощью комплексных многослойных средств безопасности.

Автоматизированная и адаптивная защита, соответствующая скорости DevOps, динамически масштабируется и растет вслед за потребностями организации, благодаря чему оптимизируется работа и повышается эластичность бизнеса. vSEC быстро внедряется и настраивается благодаря опции конфигурирования в один клик, доступной через Google Cloud Marketplace. Внедрение по запросу и лицензирование по факту использования (модель Pay-as-you-Grow, «оплата-по-мере-роста») снижает совокупную стоимость эксплуатации облачных систем, подчеркнули в компании.

Управление безопасностью с единой панели для публичного и частного облака, а также локальных физических сетей обеспечивает последовательное управление политиками и видимость работы облачных инфраструктур. Решение позволяет в политиках безопасности, журналах регистрации событий и в генерируемых отчетах предлагаемой системы защиты использовать объекты, определенные Google Cloud Platform, что повышает прозрачность инфраструктуры.

По словам разработчиков, vSEC for Google Cloud Platform оснащено поддержкой самых различных облачных платформ и подходит для любой облачной среды (публичной, частной или гибридной).

«Мы рады предложить облачную защиту vSEC для Google Cloud Platform, — заявил Эрез Беркнер (Erez Berkner), директор по управлению продуктами компании Check Point Software Technologies. — Облачная защита vSEC — это инструмент для предотвращения угроз, который масштабируется вслед за ростом вашего бизнеса. Безопасность автоматически подстраивается под динамические изменения в облачной среде, что позволяет командам DevOps и специалистам по безопасности поставить защиту на “автопилот” и равномерно использовать инструменты управления безопасностью во всех облаках».

«Check Point vSEC for Google Cloud Platform приносит в облако ту же многослойную защиту, которую заказчики имеют в своих ЦОДах, — подчеркнул Адам Мэсси (Adam Massey), директор по технологическим партнерствам в Google Cloud. — Мы рады, что Check Point поддерживает нас в выполнении обязательства перед заказчиками по построению безопасных, масштабируемых приложений».

Решение vSEC for Google Cloud Platform уже доступно в двух вариантах — PAYG (Pay-as-you-Grow, «оплата по мере роста») или BYOL (Bring-your-own-License, «перенос приложений в облако с сохранением приобретенной ранее лицензии») — через магазин Google Marketplace.