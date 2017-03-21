«Росэлектроника» направит на модернизацию электротехнического производства 1,8 млрд рублей за 4 года

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о планах направить на модернизацию крупнейшего производителя электровакуумного коммутационного оборудования – саратовского НПП «Контакт» 1,8 млрд. рублей. Как рассказали CNews в компании, такой объем инвестиций предусмотрен в рамках одной из федеральных целевых программ и рассчитан на период 2016-2019 годы.

Планируется, что в общем объеме инвестиций 1,62 млрд. руб. составят средства федерального бюджета, 0,18 млрд. руб. – собственные средства предприятия. В 2016 году «Контакт» уже направило на реализацию программных мероприятий 30 млн. руб. Предполагается, что в следующие три года предприятие будет вкладывать в техперевооружение по 50 млн. руб. При этом федеральное финансирование начнется в текущем году (1,08 млрд. руб.) и завершится в 2018 году (540 млн. руб.).

Проект модернизации производственных мощностей был разработан саратовским НПП «Алмаз», которое является головной организацией интегрированной структуры холдинга «Росэлектроника» по производству СВЧ-техники в регионах Поволжья. В настоящее время проект утвержден Минпромторгом РФ и проходит государственную экспертизу.

Проект предусматривает оснащение производства современным высокоточным оборудованием и созданием испытательного комплекса. В частности, планируется закупить токарные и фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), а также специальные обрабатывающие центры, в том числе импортные. Кроме того, предполагается установить вакуумные и водородные печи, откачные посты, установки лазерной сварки. Планируется заменить оборудование азотно-кислородной станции, компрессорной станции, системы оборотного водоснабжения и обеспечения деионизированной водой. Для оснащения испытательного оборудования предусмотрена закупка широкого ассортимента измерительных приборов и устройств.

Кроме того, в рамках программы техперевооружения планируется повысить энергоэффективность производства. Так, предусмотрены установка новой модульной котельной, а также замена освещения на светодиодное.

Проект модернизации предусматривает также оптимизацию использования производственных площадей. Предполагается уплотнение размещения оборудования на ряде участков с целью сокращения площадей, категорированных по вакуумной гигиене, и размещения на них производства гражданской электротехнической продукции.

НПП «Контакт» является крупнейшим разработчиком вакуумного коммутационного оборудования, в том числе для силовых подстанций энергосистемы России.