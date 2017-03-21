OKI представила новые модели широкоформатных МФУ Teriostar

Компания OKI Europe Ltd представила две новые модели широкоформатных многофункциональных устройств Teriostar. Они предназначены для повышения производительности труда в конструкторских бюро, строительных компаниях и в оперативной полиграфии, сообщили CNews в OKI Europe.

Устройства обладают большой производительностью: LP-1040MF печатает до 7 листов А1 в минуту, LP-2060MF — до 9 листов в минуту. МФУ поддерживают функцию сканирования со скоростью 240 мм/сек и параллельной обработки команд печати, что ускоряет рабочий процесс. Для этих моделей, единственных в своей линейке, предусмотрена возможность самостоятельной замены картриджа, что позволяет избежать срыва проектов из-за простоя оборудования.

Как отмечается, новые функции делают эти МФУ интуитивно-понятными в использовании. Все кнопки управления находятся на 8,5-дюймовом цветном сенсорном экране в передней части панели, что обеспечивает быстрый доступ к меню с оптимизированным пользовательским интерфейсом. С Print Data Converter достигается высокое качество печати, система устраняет типичные проблемы — пятна, скосы и другие ошибки, которые иногда видно при сканировании или при конвертации данных в файлы, указали в компании.



МФУ Teriostar LP-2060MF

«С новыми LP-1040MF и LP-2060MF мы сохранили лучшее из наследия Teriostar: барабан с фотопроводящим слоем, который пользователи могут заменить самостоятельно. Это существенно сокращает время на устранение дефектов при печати, теперь не придется долго ждать инженера по замене картриджа, — отметил Фрэнк Яншке (Frank Jaenschke), генеральный менеджер по маркетингу широкоформатных принтеров OKI Europe Ltd. — К этому мы добавили множество новых функций, обновив эти модели и создав быстрые и интуитивно-понятные многофункциональные устройства».

Расширенное интегрированное программное обеспечение Teriostation2 включено в стандартную комплектацию обеих моделей. Оно обеспечивает полный доступ к сети, пользователи могут отправлять на печать сразу несколько файлов из любой точки, используя наиболее распространенные расширения TIFF, PDF и др.

Новые функции безопасности для печати, копирования и сканирования включают идентификацию с помощью смарт-карты. Это предотвращает несанкционированное использование, риск кражи секретных чертежей, исключает лишние затраты и позволяет контролировать логи команд печати. С МФУ LP-1040MF и LP-2060MF можно полностью удалять данные на жестком диске (HDD), если устройство продали или если его вернули владельцу после аренды.