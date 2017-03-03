Редактор iSpring Suite 8.7 ускорит создание электронных курсов

Компания iSpring, международный разработчик приложений и сервисов для дистанционного обучения, объявила о выходе новой версии своей продуктовой линейки. Во флагманский продукт, редактор курсов iSpring Suite 8.7, добавлены два новых инструмента, которые позволяют быстро создавать электронные курсы из уже имеющихся документов или готовых блоков по примеру конструктора, сообщили CNews в iSpring.

Среди ускорителей 8.7 — возможность создания электронные курсов из офисных документов, а также обширная библиотека контента. По словам представителей компании, эти новинки упрощают разработчикам процесс, позволяют не тратить много времени на технические детали и проработку дизайна. Создатели курсов получили возможность быстро превратить существующую базу знаний компании в систему профессиональных онлайн-курсов, которые можно просматривать с любых устройств, мобильных и десктопных.

Библиотека контента

В iSpring Suite 8.7 добавлена обширная библиотека контента для разработчиков курсов: персонажи, фоны, шаблоны, графические объекты, иконки, кнопки. «Каждый шаблон — не просто набор картинок, это продуманная комбинация элементов для решения самых сложных задач по обучению», — подчеркнули в компании.

В целом библиотека включает: 600 графических объектов (иконок), 230 фонов (локаций), 200 готовых шаблонов для создания слайдов, 30 тыс. фотографий персонажей и многое другое. Компоненты библиотеки контента iSpring разработаны с учётом потребностей создателей курсов и включают все необходимые элементы: содержание, элементы навигации, обложку, слайды с информацией о целях курса и докладчиках, временную шкалу и прочее. Создатель курса может быстро и просто выбрать необходимые типы слайдов, расположить их в требуемом порядке и вставить тексты и изображения. За счёт использования готовых блоков время разработки сокращается.

В свою очередь, фотоперсонажи iSpring помогают сделать обучающие материалы более содержательными и персонифицированными. Каждый персонаж представлен огромным количеством ракурсов, поз и выражений лица, что позволяет визуализировать виртуальных учителей и гидов, моделировать любые учебные и рабочие ситуации для самых разных сфер: от медицины до ритейла, рассказали в iSpring.

Электронные курсы из документов MS Office с iSpring Flip

С выходом iSpring Suite 8.7 пользователям стал доступен новый инструмент для создания электронных курсов из офисных документов. Достаточно взять существующие учебные пособия, конспекты, лекции — любые готовые файлы форматов .DOC, .PDF или .PPT, и iSpring Flip за пару кликов сконвертирует их в электронные книги с эффектом перелистывания. Книги публикуются в формате HTML5 и поддерживают современные стандарты дистанционного обучения SCORM, AICC, cmi5 и Tin Can API (xAPI). Теперь стало возможным загрузить их в систему дистанционного обучения (СДО) и получать подробную статистику: контролировать, кто из студентов и с какой скоростью изучает материал, отметили в компании.

Точная оценка знаний

В iSpring Suite 8.7 оптимизирована оценка знания обучающихся в диалоговом тренажере iSpring TalkMaster. Начиная с версии 8.7 назначать баллы можно за каждый вариант ответа в любой из сцен. Кроме того, за неправильные ответы можно назначать отрицательный балл. Таким образом учащийся, проходя диалог, будет получать или терять очки на каждой сцене, а итоговый результат точно покажет, насколько хорошо обучаемый овладел навыками общения на каждом этапе.

«iSpring выпускает серьезные обновления несколько раз в год: сегодняшнее — уже третье за последние 12 месяцев, — заявил Юрий Усков, основатель и директор iSpring. — Каждое из обновлений iSpring Suite включает в себя не только исправления и улучшения, но и совершенно новые компоненты».