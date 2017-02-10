Oracle представила платформу Utilities Network Management System 2.3

Oracle представила Oracle Utilities Network Management System 2.3, усовершенствованную платформу управления сетями, которая позволяет электросетевым компаниям осуществить переход к клиентоориентированной энергетической сети. Как рассказали CNews в компании, платформа предоставляет диспетчерам возможности для мониторинга состояния всех их сетевых и линейных активов в режиме реального времени, а также устраняет проблемы, связанные с разрозненностью сетевых энергоданных и приложений.

Электросетевые компании сегодня сталкиваются с серьезными изменениями в операционной работе, что вызвано стремительным ростом числа распределенных источников энергии (DER), таких как солнечные фотоэлектрические панели, накопители энергии, электромобили и подключенные к сети домашние устройства. Еще одной причиной изменений служат продолжающиеся проблемы устаревания и износа сетевого хозяйства.

Новые источники энергии и улучшение контроля за состоянием сетей приводят к созданию еще больших объемов разрозненных энергоданных, как никогда ранее, делая постепенный переход к клиентоориентированной энергетической сети чрезвычайно сложной задачей.

Платформа Oracle Utilities Network Management System 2.3 позволяет сетевым компаниям агрегировать информацию о разных сетевых активах в единый интерфейс с более детальным отображением текущего функционирования сети. Впервые сетевые компании получают информацию о сетевых активах – двунаправленную информацию о распределенных источниках энергии (Distributed Energy Resource, DER), информацию о инфраструктуре интеллектуального учета (Advanced Metering Infrastructure, AMI), данные систем управления распределением потоков мощности в сети (Distribution Management System, DMS) и данные систем управления аварийными отключениями (Outage Management System, OMS) — в виде единого интерфейса для более содержательного анализа и принятия обоснованных решений.

Усовершенствованная платформа предоставляет сетевым компаниям возможности мониторинга, которые им необходимы для отслеживания и реагирования на изменения состояния сетей – будь то рост числа новых электромобилей в городском районе и, как следствие, необходимость модернизации трансформаторов либо более оперативное реагирование в случаях аварийного отключения подачи электроэнергии во время неблагоприятных погодных условий или при возникновении утечек газа.

Среди новых функций отраслевой платформы – современный пользовательский интерфейс, совместимый со всеми приложениями. Мобильный интерфейс позволяет диспетчерам оперативно связываться и взаимодействовать с выездными ремонтными бригадами, чтобы ускорить устранение неполадок. Обновленная платформа содержит новые функции безопасности, которые предупреждают диспетчеров об опасных работах на распределительной сети, вызванных распределенными источниками энергии. Новая версия обеспечивает полный мониторинг состояния распределительной сети с помощью инфраструктуры интеллектуального учета, распределенных датчиков, геоинформационной системы (GIS), системы диспетчеризации и сбора данных (SCADA), датчиков слежения за погодными условиями и других оконечных устройств на единой платформе; возможности для улучшения показателей надежности, в частности индексов средней длительности прерывания энергоснабжения потребителя (Customer Average Interruption Duration Index, CAIDI) и средней длительности прерываний в работе системы (System Average Interruption Duration Index, SAIDI) – даже в процессе развития сетей; снижение расходов на восстановление энергоснабжения, давая возможность диспетчерам и выездным ремонтным бригадам взаимодействовать в реальном времени с помощью мобильного приложения, чтобы оперативно устранять неисправности, а также поддержку для операторов сетей газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

«Наиболее успешные сетевые компании будут активно использовать клиентоориентированные сети и имеют стратегическое видение того, как современные технологии могут их поддерживать, — отметил Роджер Смит (Rodger Smith), старший вице-президент и генеральный директор подразделения Oracle Utilities. — На первом переходном этапе, в течение нескольких десятилетий, сетевые компании вложили миллиарды долларов в создание инфраструктуры. Затем, с появлением датчиков и систем SCADA, мы получили более точные данные и возможность мониторинга в любой момент времени. Сейчас мы живем в век предиктивной аналитики, многочисленных новых потоков данных от оконечных устройств и более сложных переключений в реальном времени. Мы рассматриваем наше решение для управления сетями как платформу, которая управляет всеми аспектами энергетической сети – от жилой комнаты потребителя до бэк-офиса сетевой компании».

Oracle Utilities Network Management System поддерживает улучшенные возможности оценки ущерба и управления в периоды неблагоприятных погодных условий, такие, как определение расчетного времени восстановления, в целях более точного информирования клиентов, улучшенные возможности для диспетчера сети в процессе подготовки системы энергоснабжения к отключению на основании вновь полученных данных от систем GIS, SCADA, AMI и систем слежения за погодными условиями, предоставление диспетчерам усовершенствованных возможностей управления распределительными сетями, улучшающих функции локализации неполадок, перегрузки/отключения нагрузки и профилирования нагрузки.