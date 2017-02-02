Oracle Database 12c с опциями Advanced Security и Database Vault получила сертификат ФСТЭК

Oracle объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на программное обеспечение Oracle Database 12с, подтверждая приверженность обеспечению безопасности данных своих заказчиков с помощью сертифицированных средств защиты информации. Как рассказали CNews в компании, сертификат подтверждает, что Oracle Database 12с с установленными опциональными компонентами Oracle Database Vault и Oracle Advanced Security является системой управления базами данных со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям технических условий при выполнении указаний по эксплуатации. Встроенные средства защиты реализуют функции идентификации и аутентификации, управления доступом, регистрации событий безопасности, обеспечения доступности информации.

В соответствии с требованиями времени сертификация впервые проведена в новом формате – в режиме производства на территории Российской Федерации. Этот режим подразумевает проверку на соответствие требованиям ФСТЭК и распространение не только дистрибутива, но и критических обновлений СУБД, операционной системы и других связанных с объектом сертификации компонентов. Таким образом, Oracle обеспечивает возможность обновления заказчиками своих сертифицированных решений для нейтрализации уязвимостей, публикуемых в Банке данных угроз безопасности информации на сайте ФСТЭК.

Подтверждая приверженность к обеспечению безопасности конфиденциальных данных, Oracle предлагает клиентам высокотехнологичные продукты для реализации бизнес-инициатив и средства защиты информации, учитывающие требования российского рынка. Oracle Database 12c предоставляет организациям всех размеров доступ к самой передовой технологии баз данных – наиболее масштабируемой и надежной. СУБД включает ряд инноваций, которые дополняют ее современными возможностями, сохраняя при этом инвестиции заказчиков и способствуя их переходу в облако.

Долгосрочная программа локальной сертификации средств обеспечения безопасности Oracle расширяет возможности заказчиков при построении информационных систем в соответствии с требованиями законодательства в области защиты информации, позволяет российским компаниям любого масштаба и направления бизнеса приобретать актуальное решение для бизнес-задач, многократно проверенное практикой. Клиенты могут использовать встроенные в продукты Oracle механизмы для защиты конфиденциальной информации и персональных данных, что дает предприятиям возможность избежать дополнительных затрат на сторонние средства защиты конфиденциальной информации и повысить эффективность решения.