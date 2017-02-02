«1С-Рарус» представила обновленную версию «1С:ITIL КОРП»

«1С-Рарус» и 1С объявили о доступности обновленной версии программы «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП». Как рассказали CNews в компании, решение поможет управлять уровнем ИТ-услуг, взаимоотношениями с потребителями и подрядчиками, а аналитические возможности, использующие статистику инцидентов и запросов на обслуживание, помогут оперативно выявить «узкие места» в ИТ-инфраструктуре.

Программа «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП» вновь получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Учитывая требования стандарта МЭК/ISO 20000 и являясь инструментом для реализации ИТ-стратегии, система позволяет грамотно распоряжаться имеющимися ИТ-активами.

Обновленная версия «1С:ITIL КОРП» приобрела новый современный интерфейс «Такси» и поддерживает режим «Расширения конфигураций» платформы «1С:Предприятие 8.3». Оптимизирована скорость работы решения, доработаны ролевые механизмы для использования решения для автоматизации не только ИТ, но и смежных служб: АХО, электрослужба, служба техобслуживания зданий, служба безопасности и т.д.

Решение «1С:ITIL КОРП», по данным разработчика, отличает доступная цена, низкая ТСО, гибкость настройки под особенности организации, омниканальность и возможность интеграции с уже используемыми в компании ИТ-системами.

Процессная модель, реализованная в «1С:ITIL КОРП», включает процессы предоставления услуг, управление уровнем услуг, подготовку отчетности по услугам, управление непрерывностью и доступностью услуг, бюджетирование и учет затрат на услуги ИТ, управление мощностью, управление информационной безопасностью, процессы отношений, включая управление отношениями с потребителями и подрядчиками, процессы решения, включая управление инцидентами и проблемами, процессы контроля, включая управление конфигурациями и изменениями, а также управление релизами.

Для работы с новой версией «1С:ITIL КОРП» необходимо наличие установленной платформы «1С:Предприятие» не ниже версии 8.3.6.